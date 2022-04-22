Шойгу загрожує трибунал у Росії, Москва проводить чистки через провал війни проти України - ГУР

Шойгу може потрапити під російський трибунал через провали на війні проти України - українська розвідка / УНІАН

На міністра оборони РФ Сергій Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені. Унаслідок невиконаного завдання залишилися без посад командувачі низки військових підрозділів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

У ефірі всеукраїнського телемарафону він розповів про те, що глава російського Міністерства оборони Сергій Шойгу був одним з ініціаторів війни проти України. Не можна виключати трибуналу над Шойгу у Росії за провал військових дій.

читайте такожСтрах протестів і загроза падіння рейтингу Путіна: у Кремлі не розуміють, як закінчити війну - ЗМІ"По суті він був одним з ініціаторів силового вирішення питання щодо України, успіху немає і ми не виключаємо, що надалі на нього очікує трибунал у Росії", - сказав представник ГУР.

Крім того, згідно з даними розвідки, в Кремлі зробили висновки після розтрощення планів РФ за підсумками першого етапу війни. Українська розвідка встановила кадрові чистки в армії і спецслужбах окупантів. Начальство Чорноморського флоту позбулося своїх посад. Залишилися без своїх постів командувачі низки інших підрозділів.

"Залишилися без своїх посад командувач Чорноморським флотом, перший заступник, начальник штабу ЧФ. Зміщені з посад командувач 1-ю танковою армією, 6-ю армією загальновійськовою і командувач 22-м армійським корпусом. Всі вони зняті з посад за те, що не виконали поставлене завдання", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Війна Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня заявив, що Росія почала наступ на Донбасі. Війська окупантів сконцентрували в регіоні значну кількість військової сили та одиниць техніки. Втім, українці, як і раніше, захищатимуть свої землі.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що наступні декілька днів або тижнів можуть бути важкими. Події на Донбасі визначать подальший хід війни. Загарбники спробують прорватися в напрямку Краматорська і Слов'янська. Окупанти вірять у свою здатність здійснити бліцкриг.

Спікер Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що війська РФ закінчують визначення оптимальних для себе позицій з метою нанесення головних ударів на Донбасі. Найбільше окупанти просуваються в напрямку Ізюм-Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції Попасна, Сєвєродонецького урбанізованого району, поблизу Маріуполя та на ділянці дороги Запоріжжя-Донецьк.

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