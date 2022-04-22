Шойгу загрожує трибунал у Росії, Москва проводить чистки через провал війни проти України - ГУР

Кадрові чистки в армії окупанта почалися після першого етапу військових дій, сказав Вадим Скібіцький.
На міністра оборони РФ Сергій Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені. Унаслідок невиконаного завдання залишилися без посад командувачі низки військових підрозділів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
У ефірі всеукраїнського телемарафону він розповів про те, що глава російського Міністерства оборони Сергій Шойгу був одним з ініціаторів війни проти України. Не можна виключати трибуналу над Шойгу у Росії за провал військових дій.
читайте такожСтрах протестів і загроза падіння рейтингу Путіна: у Кремлі не розуміють, як закінчити війну - ЗМІ"По суті він був одним з ініціаторів силового вирішення питання щодо України, успіху немає і ми не виключаємо, що надалі на нього очікує трибунал у Росії", - сказав представник ГУР.
Крім того, згідно з даними розвідки, в Кремлі зробили висновки після розтрощення планів РФ за підсумками першого етапу війни. Українська розвідка встановила кадрові чистки в армії і спецслужбах окупантів. Начальство Чорноморського флоту позбулося своїх посад. Залишилися без своїх постів командувачі низки інших підрозділів.
"Залишилися без своїх посад командувач Чорноморським флотом, перший заступник, начальник штабу ЧФ. Зміщені з посад командувач 1-ю танковою армією, 6-ю армією загальновійськовою і командувач 22-м армійським корпусом. Всі вони зняті з посад за те, що не виконали поставлене завдання", - підкреслив Вадим Скібіцький.
Війна Росії проти України
Президент України Володимир Зеленський 18 квітня заявив, що Росія почала наступ на Донбасі. Війська окупантів сконцентрували в регіоні значну кількість військової сили та одиниць техніки. Втім, українці, як і раніше, захищатимуть свої землі.
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що наступні декілька днів або тижнів можуть бути важкими. Події на Донбасі визначать подальший хід війни. Загарбники спробують прорватися в напрямку Краматорська і Слов'янська. Окупанти вірять у свою здатність здійснити бліцкриг.
Спікер Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що війська РФ закінчують визначення оптимальних для себе позицій з метою нанесення головних ударів на Донбасі. Найбільше окупанти просуваються в напрямку Ізюм-Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції Попасна, Сєвєродонецького урбанізованого району, поблизу Маріуполя та на ділянці дороги Запоріжжя-Донецьк.
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