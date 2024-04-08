РФ атакувала Україну дронами, є прильоти: що відомо

17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" було збито в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

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Вночі РФ атакувала Одещину ударними безпілотниками / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

У ніч на 8 квітня російські окупанти атакували південні регіон ударними дронами типу "Shahed-131/136". Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є влучання в Одеському районі.

"Пошкоджено логістичний транспортний об'єкт. Уламками збитого "шахеда" також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - написав він у Telegram.

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У Силах оборони Півдня повідомили, що бойова робота сил ППО тривала близько трьох годин.

В операційній зоні Сил оборони Півдня вдалося збити сім "Шахедів": 4 збито на Одещині, 2 - на Миколаївщині, 1 - на Кіровоградщині.

Атака РФ 8 квітня 2024 року: звіт Повітряних сил

У ніч на 8 квітня 2024 року ворог завдав по Україні удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області. Також окупанти застосували 24 ударних дрони типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим, районів Курськ, Єйськ - рф.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

"У результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині та 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Хмельниччині та Житомирщині", - повідомив командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук.

Знищено 17 ударних БПЛА і ракету Х-59 / t.me/ComAFUA

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну за допомогою 32-х ударних дронів типу "Shahed-131/136" і шести ракет різних типів. Силам ППО вдалося знищити три крилаті ракети і 28 БПЛА.

У Харкові окупанти завдали удару по Шевченківському району міста. Постраждали виключно цивільні об'єкти. Пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та 10 авто. Станом на ранок відомо 6 загиблих і 11 поранених.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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