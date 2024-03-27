"РФ діє як розлючений терорист": експерт розповів про зміну тактики ударів окупантів

Загарбники під час трьох минулих масованих ударів зосереджувалися кожного разу на одному окремому місці.

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Експерт розповів про зміну тактики ударів окупантів/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, скрін

Країна-агресорка Росія повернулася до підступної тактики і знову завдає масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Україна очікувала, що атаки на енергооб’єкти можуть відбуватися восени або взимку, але російські окупанти використали іншу тактику і почали завдавати ударів навесні.

Загарбники упродовж певного часу шукали способи накопичення ракет. Зокрема, вони часто використовували "Шахеди" для атак, що дозволило зібрати певні ресурси ракет для масованих обстрілів. Таку думку висловив експерт з авіації Анатолій Храпчинський, повідомляє 24 Канал.

Він зазначив, що після накопичення ракет окупанти почали завдавати масованих ударів, і при цьому під час кожного такого обстрілу вони зосереджувалися на одному місці. Наприклад, у випадку трьох минулих масованих обстрілів, перший з них був максимально направлений на Київ, другий на ДніпроГЕС, а третій на західну Україну, зокрема Львівську область.

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За словами експерта, країна-агресорка Росія поводиться як розлючений терорист і намагається завдати якнайбільше шкоди, розуміючи, що не може активно просуватися на фронті.

"Я сказав би, що Росія поводиться, як розлючений терорист, який намагається завдати якнайбільше шкоди. Вона розуміє, що не може активно просуватися, здобувати значні перемоги на лінії фронту, навіть під "вибори" Путіна вони спромоглися хіба що вчергове обстріляти Україну", – сказав Храпчинський.

Він зазначив, що, зважаючи на масовані удари по енергооб'єктах, ймовірно певна кількість ракет в окупантів уже є.

Експерт додав, що Росія може так масовано атакувати Україну, зокрема, намагаючись таким терором вплинути на цивільних і схилити їх до думки про необхідність переговорів з окупантами.

"Вони діють так, як би діяли зі своїм суспільством. Вони їх вбивають, принижують, катують, роблять рабам, тому думають, що такий самий інструмент спрацює в Україні. Але у них нічого не вийде", – наголосив Храпчинський.

Хто такий Анатолій Храпчинський? Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

Масовані удари РФ по Україні – останні новини

Країна-агресорка Росія упродовж кількох минулих днів масовано била ракетами і дронами по Україні, зокрема по українській енергосистемі. Так, у ніч на 22 березня були вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю – було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки. Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС – найбільшій ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.

В "Укренерго" описали наслідки атаки в ніч на 22 березня і заявили, що це була найбільша атака на енергосистему від початку повномасштабної війни РФ проти України. Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були такими великими, як у ніч на 22 березня.

Атаки продовжувалися і в наступні дні. Так, 24 березня атака росіян ускладнила ситуацію зі світлом у низці областей. Цього разу цілями противника була критична інфраструктура Дніпропетровської області. Помітно ускладнилась ситуація з енергопостачанням в Одеській та Хмельницькій областях, у Харкові почали діяти мережеві обмеження.

25 березня РФ вдарила балістикою по Києву. Було пошкоджено, зокрема, будинок на Печерську. Також було пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу у Печерському районі Києва. Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків. Внаслідок атаки в столиці України було п’ятеро постраждалих.

У ДТЕК сказали, скільки часу треба для відновлення енергосистеми після ударів. Російські окупанти завдали наймасованішого удару по українській енергетиці. Через це ДТЕК втратив 50% своїх генеруючих потужностей, нині вони не працюють, заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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