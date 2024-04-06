Українців попередили про загрозу відключень і підвищення тарифу на електроенергію

Унаслідок ударів РФ руйнування значні - в електроенергетиці та в електропередачі, розповів Герман Галущенко.

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Герман Галущенко розповів про важку ситуацію в енергетиці / колаж Главред, фото УНІАН

Міністр енергетики Герман Галущенко не виключає ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів, розповів він в інтерв'ю Bloomberg.

У матеріалі нагадується про те, що в червні минулого року після зимових атак ціна на електроенергію зросла майже вдвічі.

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"Сьогодні ситуація ще складніша порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків", - уточнив глава Міненерго.

Він каже, що внаслідок ударів РФ руйнування були значні - і в електроенергетиці, і в електропередачі, тому Україна потребує вдосконаленої ППО, щоб захистити свої енергетичні об'єкти від ракетних атак Росії.

"Руйнування були значні - і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об'єктів усе ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися", - зазначив він.

Як уточнюється в матеріалі, внаслідок ударів РФ постраждало шість гігават електроенергії, що втричі більше, ніж Україна планувала імпортувати із Заходу цієї зими. ДТЕК заявила, що 80% її об'єктів серйозно пошкоджено.

Глава Міненерго каже, що Україна активно шукає енергетичне обладнання по всьому світу для заміни пошкодженого. Однак це полювання може бути марним, якщо не буде достатньо ППО. Цієї весни Росія почала обстрілювати теплові та гідроелектростанції України і атаки загрожують новими втратами електроенергії.

Він пояснив, що окупанти прагнуть зруйнувати українську економіку, а особливо це ускладнить ситуацію влітку, коли споживання досягне свого піку.

"Ми обов'язково будемо спілкуватися з людьми. Кожен хоче жити комфортно, але ми повинні думати про те, що зараз є обмеження... Залежно від ситуації в липні-серпні ми будемо просити людей максимально економити. Росіяни не можуть спричинити повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб", - додав Галущенко.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Удари по об'єктах інфраструктури України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія влаштувала масштабну атаку на енергетичну систему України. Через ракетні обстріли введено графіки аварійних відключень по областях країни.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми українцям доведеться фінансувати за власні кошти.

Ситуація з постачанням електроенергії в Харкові залишається критичною, але є можливості поліпшити її найближчим часом. Мешканцям Одеси, Хмельницького та Кривого Рогу рекомендується економити електроенергію. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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