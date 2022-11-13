Гуркотіло три години: у Чаплинці по окупантах РФ завдали потужного удару

У Чаплинці по окупантах завдано удару / Фото УНІАН

Вночі по російських окупантах у Чаплинці Херсонської області було завдано потужного удару, був потужний "приліт".

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в Facebook.

"Вночі потужний "приліт" по окупантах в Чаплинці - пожежа і сильна детонація протягом трьох годин", — написав він.

За словами Хланя, вцілілі окупанти організували вихід техніки, вантажили вертольоти на трали, збирали обладнання, намети та тікали.

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнено 41 населений пункт на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв.км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

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