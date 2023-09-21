Гучно бахнуло І піднявся густий дим: у Криму повідомляють про потужні вибухи

У незаконно захопленому росіянами Севастополі прогриміли потужні вибухи. В Мережі опублікували фото величезного стовпа диму.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про те, що вибухи були чутні в районі мису Фіолент і Балаклави в Севастополі. За попередніми даними, на Фіолент прилетіла ракета.
Також в Мережі писали про те, що в місті працювала система ППО.
Пізніше з'явилася інформація про те, що дим у Севастополі утворився нібито після запуску ракет "Онікс" у бік Одеської області.
Що кажуть окупанти
"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що на південному і північних молах нібито проводить "тренування" російський флот. Під час цього тренування використовують зброю з різних видів озброєння.
Вибухи в Криму
Нагадаємо, що Зеленський підтвердив знищення серйозної техніки окупантів. Поблизу Євпаторії був знищений російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф". Це підтвердив і Володимир Зеленський.
Стало відомо, чому РФ відводить військові кораблі від Криму. Братчук констатував, що росіяни розсереджують свої кораблі, виводять їх максимально в море - у бік Новоросійська.
У Севастополі прогриміли потужні вибухи на заводі, де ремонтують кораблі ЧФ РФ. Горить Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе в корабельній бухті. Окупанти заявили про ракетну атаку.
Інші новини:
- Там було багато командирів: подробиці удару по командному пункту флоту РФ в Криму
- Польща припинила постачання зброї Україні: що сталося між країнами
- Важливі переговори у Вашингтоні: Зеленський - про збільшення кількості ППО