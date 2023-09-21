Гучно бахнуло І піднявся густий дим: у Криму повідомляють про потужні вибухи

У Мережі повідомляють про те, що ракета вдарила по мису Фіолент в окупованому Севастополі.

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У Криму прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: Telegram

У незаконно захопленому росіянами Севастополі прогриміли потужні вибухи. В Мережі опублікували фото величезного стовпа диму.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про те, що вибухи були чутні в районі мису Фіолент і Балаклави в Севастополі. За попередніми даними, на Фіолент прилетіла ракета.

Також в Мережі писали про те, що в місті працювала система ППО.

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Пізніше з'явилася інформація про те, що дим у Севастополі утворився нібито після запуску ракет "Онікс" у бік Одеської області.

Що кажуть окупанти

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що на південному і північних молах нібито проводить "тренування" російський флот. Під час цього тренування використовують зброю з різних видів озброєння.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, що Зеленський підтвердив знищення серйозної техніки окупантів. Поблизу Євпаторії був знищений російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф". Це підтвердив і Володимир Зеленський.

Стало відомо, чому РФ відводить військові кораблі від Криму. Братчук констатував, що росіяни розсереджують свої кораблі, виводять їх максимально в море - у бік Новоросійська.

У Севастополі прогриміли потужні вибухи на заводі, де ремонтують кораблі ЧФ РФ. Горить Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе в корабельній бухті. Окупанти заявили про ракетну атаку.

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