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Там було багато командирів: подробиці удару по командному пункту флоту РФ в Криму

Ангеліна Підвисоцька
20 вересня 2023, 23:00 оновлено 20 вересня, 23:02
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Українські військові ракетами обстріляли базу окупантів, яку росіяни вважали запасним командним пунктом.
Там було багато командирів: подробиці удару по командному пункту флоту РФ в Криму
ЗСУ ракетою вдарили по базі окупантів під Севастополем / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Telegram/Кримський вітер

Українські військові зранку 20 вересня завдали ракетний удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Севастополя. Ці ракети потрапили точно в ціль. Про це заявило джерело у Службі безпеки України, повідомляє LIGA.net.

На тій базі були командири флоту РФ.

"Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації. Удару було завдано після того, як СБУ верифікувала дані, що там дійсно знаходяться командири ворожого флоту", – йдеться у повідомленні.

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У спільній спецоперації були задіяні СБУ, Повітряні сили та Військово-морські сили. На території бази окупантів знищили не лише живу силу, а й дорогі військові системи. Цей командний пункт росіяни вважали запасним.

Ситуація в Криму

Раніше повідомлялося про те, що РФ відводить військові кораблі від Криму. Росіяни хвилюються, що атаки морських безпілотників на їхні кораблі можуть повторитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна готується до боротьби за повернення Криму. Україні для продовження війни потрібні винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії, сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Протягом останнього тижня відбулася ціла серія атак невідомих морських БПЛА на військові кораблі Чорноморського флоту. Зокрема, був зруйнований ВДК "Мінськ" і пошкоджено підводний човен "Ростов-на-Дону" в Севастополі.

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