Гуркотіло кілька годин: раптово вибухнула база окупантів у Мелітополі

У окупантів у Мелітополі почалася паніка після серії потужних вибухів.

Вибухи в Мелітополі / соцмережі

Вночі 8 січня на військовій базі російських військ в районі заводу Гідромаш в Мелітополь пролунали вибухи. Боєприпаси загарбників детонували понад годину.

Як розповів мер міста Іван Федоров, дим над розташуванням окупантів було видно навіть вранці.

"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав кілька годин, вибухова хвиля вибила скло прилеглих будинків, а дим над заводом клубочився навіть вранці", - заявив він.

За інформацією місцевого видання "РІА-Мелітополь", після прильотів окупанти негайно вигнали з території підприємства деяку техніку, по місту почалося активне пересування росіян.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк зазначив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Водночас генерал Збройних сил України та колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос вважає, що війна в Україні не скінчиться в лютому або березні наступного року. Він підкреслив, що нашій державі слід готуватися до затяжної війни. Також Кривонос закликав не недооцінювати сили російських окупантів. За його словами, в РФ мобілізували як мінімум 300 тис.військових і вони здатні мобілізувати ще півмільйона.

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