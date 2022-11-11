Графіки не діють: у Києві почалися екстрені відключення світла

У Києві почалися екстрені відключення світла / УНІАН

У Києві 11 листопада не діятимуть графіки відключення електроенергії. У столиці застосовуються екстрені відключення світла.

Як повідомили в КМДА, за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Києві застосовуються екстрені відключення світла.

"Стабілізаційні графіки поки не діють. ДТЕК "Київські електромережі" дякує жителям міста за розуміння і помірне споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Відключення абонентів в Україні

Раніше в ресурсопостачальній організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - Аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

При цьому президент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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