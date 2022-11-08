Графіки відключення будуть іншими: українцям розповіли, як будуть вимикати світло

Шмигаль / Командування Повітряних Сил ЗСУ, скріншот

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що енергетики працюють над тим, щоб в Україні поступово зробити графіки відключень електроенергії більш передбачуваними для людей і бізнесу.

"Зараз російські терористи сконцентрувалися на знищенні систем генерації і розподілу електроенергії. Тому, на жаль, ми не можемо виключати і наступних ударів по системах водо - і теплозабезпечення", - заявив прем'єр.

Де найскладніша ситуація зі світлом

За його словами, найскладніша ситуація з точки зору електроенергії зараз знаходиться в:

Києві,

Київській,

Харківській областях.

Російські терористичні війська прицільно били по розподілу в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії і підстанції.

"Зараз енергетики працюють над тим, щоб поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей і бізнесу. Звичайно, всі ми повинні розуміти, що це можливо тільки за умови, що нових пошкоджень не буде. І всі ми будемо свідомо ставитися до економії споживання електроенергії" , - додав Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що енергетики працюють, сили протиповітряної оборони працюють і робиться все можливе, щоб скоріше відновити повноцінну роботу енергосистеми.

Відключення абонентів в Україні

Раніше в ресурсопостачальної організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

При цьому президент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

Читайте також: