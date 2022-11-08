Відключення світла і ремонти триватимуть в Україні протягом усієї зими - експерт

Відключення світла можуть тривати всю зиму - Володимир Омельченко / Колаж УНІАН , facebook.com

Українська енергосистема в найближчі місяці в разі обстрілів з боку РФ буде змушена працювати в постійному режимі чергування аварійних відключень і ремонтів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Така ситуація у нас триватиме протягом осінньо-зимового періоду. У певних регіонах буде більше аварійних і планових відключень, в інших - менше", - заявив експерт.

За словами Омельченка, Київський регіон в принципі енергодефіцитний, тому що в Києві і області, та й в цілому у Північному регіоні - Чернігівській, Житомирській областях - виробляють мало електричної енергії.

"Тобто у нас тут мало відповідних електростанцій, теплових станцій. Тому регіон залежить від інших регіонів - він пов'язаний з високовольтними лініями електропередач. І якщо ці лінії пошкоджені, тому і виникають відповідні проблеми", - зазначив Омельченко.

Як повідомляв Главред, голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив про те, що відключень електроенергії в Україні може стати менше, якщо не буде нових обстрілів з боку окупантів РФ.

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