"Хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все світиться": Зеленський закликав до справедливих відключень

Зеленський закликав до справедливих відключень/ Офіс президента України, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо.

Він зазначив, що громадянам потрібно роз’яснювати, чому відключення відбуваються саме так, а не інакше. Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні 3 листопада.

"Звертаюся до енергокомпаній – спеціально публічно, щоб це всі почули. Будь ласка, активніше роз’яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати", – наголосив Зеленський.

Глава Української держави закликав енергокомпанії чимшвидше реагувати, якщо надходять звернення від громадян про несправедливість у відключеннях світла. Також він зазначив, що у цьому питанні енергетичні компанії повинні співпрацювати з місцевою владою.

"Якщо хтось без світла по вісім чи десять годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів", – заявив президент України.

Також він додав, що Росія б’є по енергетичних об’єктах через свою слабкість і нездатність перемогти українську армію на полі бою. Таким чином російські окупанти намагаються вдарити по духу українців, зламати їхній спротив і їх самих.

"Вірю, що це Росії не вдасться", – наголосив президент.

Відключення світла в Україні

Раніше у ресурсопостачальній організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні з недавніх пір чітко поділяються на два типи ‒ аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

В Укренерго пояснили, чому в одних українців довго немає електроенергії, а в інших її зовсім не вимикають. Член правління компанії Олексій Брехт зазначає, що диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Також він розповів, що у великих містах є житлові будинки, в яких споживачі заживлені від тієї ж лінії, що й лікарні, школи, водоканали чи стратегічні об'єкти. А такі об’єкти не можна відключати від електроенергії.

Читайте також: