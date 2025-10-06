Рус
ДПСУ відповіла на закиди Касьянова в розпуску роти ударних БпЛА: деталі скандалу

Олексій Тесля
6 жовтня 2025, 14:02
За результатами застосування БпЛА підрозділом Юрія Касьянова жодного разу не було підтвердження ураження, кажуть у ДПСУ.
Касьянов
Юрій Касьянов заявив про розформування його підрозділу / Колаж: Главред, Фото: скріншот, УНІАН

Головне:

  • За час існування у складі ДПСУ підрозділ Касьянова застосував 560 одиниць БпЛА
  • За результатами застосування жодного разу не було підтвердження ураження, кажуть у ДПСУ

Ухвалено рішення про розформування роти ударних безпілотних комплексів 10 мобільного загону Державної прикордонної служби України, яку створив фахівець з аеророзвідки, засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов.

Причиною стала відсутність результативності підрозділу під час виконання завдань, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за час існування у складі ДПСУ підрозділ застосував для ураження ворожих цілей 560 одиниць безпілотних комплексів, середня вартість яких становить 252 тис. грн.

Причина розформування роти Касьянова

Водночас, як зазначив Демченко, за результатами застосування жодного разу не було підтвердження ураження певних військових і військово-промислових об'єктів ворога.

"Під час взаємодії з органами військового управління дані про ураження певних ворожих цілей також не підтверджені. Ще раз наголошу, що рішення про розформування підрозділу викликане саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в лавах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління", - наголосив речник ДПСУ.

Демченко також додав, що особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю.

Що передувало

Раніше Юрій Касьянов повідомив про розформування створеної ним роти ударних безпілотних комплексів 10 мобільного загону Державної прикордонної служби України. За його словами, підрозділ ліквідував глава ДПСУ Сергій Дейнеко нібито за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також він закликав командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді та ГУР забрати команду до себе. Командувач Силами безпілотних систем написав у Facebook, що перехід підрозділу в СБС залежить від самого Касьянова, "від реальних можливостей його літака і готовності його команди реально працювати".

Про персону: Юрій Касьянов

Військовослужбовець ЗСУ, волонтер, активіст ініціативи "Армія SOS", очільний ініціативи "A. Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів і БПЛА для української армії і безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV".

Закінчив Київське вище військово-авіаційне інженерне училище в 1991-му, потрапив за розподілом служити в Білорусь. Повернувся до України в 2001 році.

На своїх сторінках у соцмережах активно аналізує ситуацію на фронті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ДПСУ Юрій Касьянов Сили безпілотних систем





