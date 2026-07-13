Росія готує новий масований удар по Україні - названо цілі по регіонах та терміни атаки

Стратегічна авіація в готовності вже тиждень, а ОТРК перезаряджені для нового удару по столиці та області.

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Нова загроза удару по Києву - РФ стягнула 2000 дронів на позиції / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

РФ перекинула близько 2000 БпЛА на позиції

Авіація на "Енгельсі" готова вже тиждень

Атака можлива протягом 48 годин

Російські окупаційні війська готують новий масований удар по території України. Ворог зосередив авіацію, ракети та безпілотники, і, за попередніми даними, готовий завдати удару по столиці та регіону. Про це повідомляє моніторинговий канал "єРадар".

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, і сам канал закликає ставитися до неї обережно.

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"Існує ймовірність підготовки противником чергового масованого комбінованого удару по Києву та області. Офіційного публічного підтвердження цього переліку немає, тому ставитися до нього варто саме як до попередньої інформації, а не встановленого факту", - йдеться у повідомленні каналу.

Які райони Києва та області можуть опинитися під загрозою

Автори моніторингу окреслили перелік територій, увага до яких, за їхньою оцінкою, може бути підвищеною. Йдеться про урядовий квартал у Печерському районі, район аеропорту та промислової зони на Солом'янці, енергетичні об'єкти на Нивках і Троєщині, а також Дарницьку ТЕЦ, залізничний вузол і мости через Дніпро - Північний, Петрівський і Південний.

По області в переліку - Вишгород із Київською ГЕС і ГАЕС, промзона у Вишневому, окремі об'єкти в Обухівському районі та територія на північ від Києва, у районі Хотянівки.

"Незалежно від будь-якої попередньої інформації, алгоритм дій незмінний: не ігноруйте повітряні тривоги, заздалегідь знайте найближче укриття та реагуйте на офіційні повідомлення Повітряних сил і наші. Останні тижні підтверджують, що загроза масованих ракетно-дронових атак по столиці залишається високою, особливо із застосуванням ракет із балістичною", - йдетьс я у повідомленні.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Що відомо про підготовку можливого удару

За даними моніторів, Росія вже перекинула значну кількість ударних дронів на пускові позиції, а стратегічна авіація тримається у готовності понад тиждень.

"РФ уже перекинула понад 2000 БпЛА на пускові позиції та готується до масованої атаки дронами, зокрема по Одещині", - зазначають монітори.

Окремо в повідомленні йдеться про стан ракетних сил, задіяних у можливому ударі.

"Стратегічна авіація на аеродромі "Енгельс" перебуває у готовності вже близько тижня, ОТРК перезаряджені. Масована ракетно-дронова атака по Україні може відбутися протягом найближчих 48 годин. Сьогодні та завтра реагуйте на кожну повітряну тривогу. Ми на зв'язку та стежимо за ситуацією", - попереджають аналітики.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Чому Україна не може збивати балістику - коментар експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що перехоплення балістичних ракет залишається одним із найскладніших викликів для української протиповітряної оборони через нестачу відповідних ракет-перехоплювачів. Експерт зазначив, що про цю проблему неодноразово заявляло й керівництво держави.

Коваленко також звернув увагу, що міжнародні партнери України, попри наявність необхідних засобів протиракетної оборони, не поспішають передавати їх Києву. За його оцінкою, це пояснюється побоюваннями окремих європейських країн щодо потенційної російської загрози, через що вони прагнуть зберегти власні запаси ракет для національної оборони.

"Однак, за моїми оцінками, таких запасів у них більше, ніж їм реально потрібно. Натомість для України ці ракети зараз набагато важливіші. Тим більше що саме Україна сьогодні стримує Росію від можливого нападу на країни Європи, що є головним елементом захисту європейців сьогодні", - підсумував він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про зміну підходу Росії до обстрілів, зокрема акцент на точкових ударах замість щотижневих масованих атак. Він підкреслив, що РФ не має ресурсу для щотижневих масованих атак і може застосовувати поодинокі запуски для тиску на цивільне населення.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив влучання ворожого реактивного безпілотника типу "Шахед" в об'єкт критичної інфраструктури. О 19:50 пожежу ліквідували, постраждалих не виявлено, та повідомлялося про можливе короткочасне зниження тиску в окремих тупикових гілках мережі.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив про авіаудар по Сумах. Він уточнив, що удар по Сумах здійснили керованими авіабомбами, внаслідок атак щонайменше четверо загиблих, серед них - дитина.

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Про джерело: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

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