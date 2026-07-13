РФ робить ставку на нові дрони під час ударів по Україні - Ігнат попередив про загрозу

У Повітряних силах пояснили, чому проти реактивних БПЛА не спрацьовують дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи.

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Росія масово переходить на реактивні дрони - Повітряні сили попереджають про новий рівень загрози / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Росія активніше застосовує реактивні БПЛА

Швидкість дронів сягає 500 км/год

Стандартні засоби ППО їх не зупиняють

Країна-агресорка Росія розширює застосування реактивних безпілотників, аби ускладнити роботу української протиповітряної оборони. На відміну від звичних "Шахедів" і "Герберів" з двигунами внутрішнього згорання, такі дрони розвивають швидкість до 500 км/год і за параметрами польоту наближаються до крилатих ракет. Про це заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами речника, наявні на озброєнні класичні методи боротьби з ворожими дронами вже не дають потрібного результату проти нового типу загрози.

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"Реактивний БПЛА - це не велика швидкість, але параметри польоту майже як у крилатих ракет, дещо нижчі. Близько 500 кілометрів за годину може летіти цей БПЛА", - сказав Ігнат.

Через такі характеристики збивати реактивні дрони здатні лише окремі види озброєння. Ігнат зазначив, що по них можуть працювати винищувачі, зенітні ракетні війська та зенітні артилерійські комплекси, зокрема Skynex, тоді як звичні інструменти боротьби з "Шахедами" тут безсилі.

"Класичні методи, які стали для нас звичними, - дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи - вже не можуть так ефективно справлятися з реактивними БПЛА", - пояснив Ігнат.

Менше часу на реакцію для населення

Через високу швидкість польоту таких дронів час на реагування у людей суттєво скорочується, тому Повітряні сили окремо виділяють інформацію про реактивні БПЛА під час сповіщень про повітряну небезпеку.

"У повідомленнях постійно пишемо, що рухається реактивний БПЛА в тому чи іншому напрямку. Тому тут реакція має бути значно чіткішою", - наголосив він.

Ігнат уточнив, що загалом Сили оборони збивають близько 90% ворожих безпілотників, однак саме для протидії реактивним дронам необхідно більше спеціалізованих засобів ураження.

Чому Росія поки не може повністю замінити "Шахеди"

Попри нову тактику, повністю відмовитися від звичних дронів росіяни найближчим часом навряд чи зможуть - питання впирається не в бажання, а у виробничі спроможності. Реактивний двигун, навіть спрощеної конструкції, залишається технологічно складнішим і дорожчим у виготовленні порівняно з поршневими "Шахедами" та "Герберами".

"Якщо у них налагоджений зараз процес по "Шахедах"-131/136, ті ж самі "Гербери" тощо, то реактивний БПЛА дещо дорожчий. Це конструкція, це реактивний двигун, навіть якщо він простий, технологічно його важче та дорожче виготовляти", - сказав Ігнат.

Чи є загроза масованих ударів по західних регіонах України - коментар радника міністра оборони

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія може завдавати нових ударів по різних регіонах України, однак достеменно спрогнозувати подальші плани окупаційних військ наразі неможливо. Про це він розповів в інтерв’ю Главреду.

За словами Бескрестнова, будь-які прогнози щодо можливого перенесення масованих атак на західні області України поки що залишаються лише припущеннями.

Він також прокоментував заяву міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, який припустив, що вже до осені західні регіони можуть зіткнутися з масштабними обстрілами, подібними до тих, яких нині зазнає Київ, та оцінив, наскільки обґрунтованими є такі прогнози.

"Це все версії, здогадки, припущення. Наприклад, я можу порахувати, скільки в них є запасів ракет, тому що є певні дані, на які можна спиратися. Можу дати ще якусь інформацію. Але що стосується планів РФ, то це знає тільки керівництво Росії. Ніхто, крім керівництва Росії, не знає, які в них плани. Вони можуть завтра взяти весь запас балістики і вистрілити по Дніпру. А можуть не робити цього і вистрілити по Києву. А можуть взагалі не стріляти. Ніхто достеменно не знає, що в них на думці", - зазначив він.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку Харкова дронами. За даними міської влади пошкоджено понад 20 будинків та є постраждалі. Зафіксовано влучання в Шевченківському і Київському районах, троє осіб звернулися за медичною допомогою.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про нічну атаку на Запоріжжя. Він додав, що пошкоджено 11 багатоповерхівок і поранено 13 людей.

Глава Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про влучання по транспортній інфраструктурі Одеси. Він уточнив, що внаслідок російських атак горіли автобуси і пошкоджено будинки. Попередньо троє чоловіків госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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