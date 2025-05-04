Нічний удар по Києву: у Оболонській РДА розповіли, що робити постраждалим

Голова Оболонської РДА пообіцяв забезпечити постійний зв’язок з мешканцями та супровід захисту їх прав.

https://glavred.net/ukraine/nichniy-udar-po-kiyevu-u-obolonskiy-rda-rozpovili-shcho-robiti-postrazhdalim-10661567.html Посилання скопійоване

У Оболонській РДА розповіли, що робити постраждалим від обстрілу / коллаж: Главред, фото: Главред

Коротко:

Керуюча компанія району розпочала закриття вибитих вікон плівкою

До людей вийде спеціальна комісія для фіксації пошкоджень

Власник ТРЦ DREAM пообіцяв надати допомогу мешканцям будинків

Внаслідок нічної атаки на столичний Оболонський район пошкоджено приблизно 5 житлових будинків. Крім того, вибуховою хвилею частково пошкоджено дитячий садок. Про це заявив у телеграм-каналі голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

"Усі об’єкти буде обстежено спеціальними комісіями, які зафіксують ушкодження та нададуть методичні рекомендації щодо отримання компенсацій", - завив Фесик. відео дня

Він сказав також, що жертв серед мешканців району немає.

Сьогодні з 07:00 керуюча компанія району розпочала закриття вибитих вікон плівкою.

Після цього, починаючи з понеділка, 5 травня, до людей вийде спеціальна комісія для фіксації пошкоджень.

"Також о 12:00 запрошуємо вас на зустріч зі мною в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації (3-й поверх, каб. 300) за участю всіх відповідальних служб, що займаються фіксацією наслідків пошкоджень", - зазначив Фесик.

Під час зустрічі детально пояснять:

як проходитиме процедура компенсації;

на які додаткові виплати ви маєте право;

які документи необхідно підготувати.

Голова Оболонської РДА також пообіцяв забезпечити постійний зв’язок з мешканцями та супровід захисту їх прав.

"Сьогодні з самого ранку я особисто повторно об‘їду кожну локацію. Для тих, хто не зможе бути присутнім на зустрічі завтра, в понеділок о 14:00 ми повторно проведемо зустріч, аби надати всі необхідні роз’яснення", - звернувся до оболонців очільник РДА.

За його словами, попередня реєстрація не потрібна.

У разі додаткових запитань звертайтесь гарячу лінію: 066 356 35 20 або 044 334 61 02. Щодо оперативних ліквідаційних заходів, таких як пожежа або виявлення уламків, просимо негайно телефонувати за номером 102.

Крім того, власник ТРЦ DREAM Гарік Корогодський на своїй сторінці у Facebook пообіцяв надати допомогу мешканцям постраждалих будинків.

Ситуація на фронті - що відомо

Уночі ворожі дрони масовано атакували столицю України, є постраждалі, серед них діти. Так, за даними рятувальників, унаслідок атаки дронами в Києві виникли руйнування та загоряння в трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб, з яких 2 дітей.

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 4 травня російські військові атакували безпілотниками Черкаси. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, у місті сталося одразу кілька пожеж.

ЗСУ відбили штурм і "віджали" ворожу техніку на ключовому напрямку . Після відбиття штурму оператори ССО знищили ще трьох російських окупантів, які закріпилися в підвалі будинку, закидавши їх термобаричними гранатами.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред