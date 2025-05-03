Зеленський зробив гучну заяву про перемир'я з РФ і назвав ключову умову

Інтенсивність російських ударів не свідчить ні про що, окрім російського бажання і далі воювати.

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Володимир Зеленський назвав головну умову перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

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Україна готова до тривалої тиші щонайменше на 30 діб

Інтенсивність ударів РФ свідчить про бажання Росії далі воювати

Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків - до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупинити війну і припинити штурми, припинити обстріли", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

відео дня

За словами президента, станом на зараз інтенсивність російських ударів не свідчить ні про що, окрім російського бажання і далі воювати. "Щоночі під сотню шахедів. Тільки за один цей тиждень з понеділка по суботу вже більш ніж 950 російських авіабомб", - сказав він.

Також він підкреслив, що щодня інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, на інших Донецьких напрямках.

"Ми відповідаємо по всьому фронту, а також на території Курської та Бєлгородської областей, де зберігається наша активність", - додав Зеленський.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, Путін оголосив нове "перемир'я" у війні на честь святкування "Дня перемоги" (9 травня). Російські війська повинні припинити всі бойові дії на кілька днів.

У ISW сказали, навіщо Путіну "перемир'я" на День перемоги. "Великоднє перемир'я" окупанти використовували для обстрілів і розвідки передових українських позицій.

Також в ООН відреагували на путінське "перемир'я". В ООН заявили, що хочуть бачити закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права та статуту організації.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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