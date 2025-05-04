Путін зробив заяву про примирення з Україною: що він сказав

Російський диктатор вважає, що його хотіли спровокувати на застосування ядерної зброї.

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Путін зробив нову заяву про війну / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Коротко:

Російський диктатор назвав примирення з Україною питанням часу

Путін також "вибухнув" новими ядерними погрозами в бік України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що примирення з Україною є неминучим результатом подій, за його словами, це лише питання часу. Його слова наводять росЗМІ.

"Мені здається, що це неминуче, незважаючи на всю трагедію, яку ми переживаємо зараз. Це питання часу", — сказав Путін. відео дня

При цьому російський диктатор Володимир Путін вкотре вдався до ядерних погроз у бік України. Він пояснив, що Росію "намагалися спровокувати". Відповідну заяву кремлівський правитель зробив в інтерв'ю своєму пропагандисту Павлу Зарубіну, присвяченому 25-річчю його перебування при владі.

"Нас хотіли спровокувати, домогтися того, щоб ми зробили помилки. Ну і не було необхідності застосовувати зброю, про яку ви зараз сказали (ядерна зброя, - ред.), і, сподіваюся, не буде потрібно", - заявив Путін.

Він також заявив, що у РФ і так вистачить сил і засобів, щоб "довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для РФ результатом".

Травневе перемирʼя Путіна - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги".

За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир’я з опівночі на 8 травня до опівночі проти 11 травня. І натомість запропонував свої часові рамки - наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

Крім того, Володимир Фесенко розповів, навіщо Путіну "перемир'я" на 9 травня. За словами політолога, лідер Кремля оголосив про так зване "перемир'я" на 9 травня, щоб захистити Москву від можливих ударів безпілотників. Путін не хоче, щоб повітряна тривога зіпсувала йому свято.

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Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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