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Авто в огні в Києві і знищення будинку в Харкові: ракетна атака РФ 23 січня

Дмитро Відоменко
23 січня 2024, 08:01оновлено 23 січня, 09:29
Російські окупанти в черговий раз завдали ракетного удару по Україні - вранці у вівторок, 23 січня 2024 року.
Приліт, обстріл
Результати ракетної атаки окупантів 23 січня у Солом'янському районі Києва / КМВА

Вранці у вівторок, 23 січня 2024 року, російські окупанти в черговий раз завдали ракетного удару по Україні. Про це попередили офіцери Повітряних сил ЗСУ в офіційному Telegram-каналі.

За їхньою інформацією, спершу група ракет в західній частині Вінницької області взяла курс на північно-західний (Старокостянтинів).

Трохи пізніше офіцери ПС ЗСУ попередили про балістичну ракету у напрямку до Дніпра і Павлограду.

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Крім того, рух ракет було зафіксовано над Черкаською, Вінницькою, Запорізькою, Полтавською, Житомирською, Дніпропетровською та Харківською областями.

Далі стало відомо про те, що в Києві та Харкові прогриміли вибухи.

"У Святошинському районі палає будівля, легкові авто і є попередня інформація про потрапляння уламків в будівлю дитсадка. У Солом'янському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. У Печерському районі потрапляння в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб направляються на місце. Наразі одного постраждалого госпіталізували медики у Солом'янському районі. Загоряння в декількох квартирах житлового будинку в Солом'янському районі. Екстрені служби направляються на місце", - написав мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше він уточнив інформацію про наслідки ракетної атаки окупантів.

"У Печерському районі гасять пожежу в нежитловій будівлі. Інформація про потрапляння до дитсадка у Святошинському не підтвердилася. Поруч з приміщенням закладу горять машини", - написав мер.

"Внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених. Більшість – із мінно-вибуховими травмами. Інформація уточнюється", - написав керівник КМВА Сергій Попко.

"За попередніми даними, на Київ летіло близько 20 ракет, їх усі знищили сили нашої ПВОПСтаном на зараз, відбувається евакуація з кількох п'ятиповерхівок через нерозірвану бойову частину ракети. Її одна частина у дворі будинку, інша частина - в одній із квартир", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Ще пізніше прийшла інформація з Харкова.

"В результаті ранкового обстрілу маємо повне руйнування під'їзду багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, щоб знайти під ними людей. Також в одній з найбільш постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів", - написав мер Харкова Ігор Терехов.

Пізніше ситуацію уточнив керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Чотирьох людей госпіталізовано до медичного закладу, серед них десятирічна дівчинка. За оновленими даними, внаслідок ворожих обстрілів Харкова загинули 2 жінки. Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучень", - написав він.

Крім того, як повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвинов, російські окупанти обстріляли безліч об'єктів в регіоні

Чотири попадання - в передмісті Харкова. Пошкоджено житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала одна жінка.

В іншому районі міста росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

Одна з ракет потрапила в газопровід. На місцях працюють всі профільні служби.

Також ворог обстріляв оздоровчий табір у Балаклії. За попередньою версією подій - двома ракетами С-300.

"О 4.00: три ракети по цивільних об'єктах у м. Харкові та дві по цивільному об'єкту в м. Балаклія. Є постраждалі! О 7.15-7.20 повторні удари по тих самих локаціях у місті Харкові, де на той час працювали працівники ДСНС і поліції. Є поранені та загиблі цивільні, поранені працівники поліції, які здійснювали розбір завалів. Точні дані щодо постраждалих будуть надані пізніше", - трохи пізніше написав керівник начальник Главку Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.

Як пізніше написав керівник Дніпровської ОДА Сергій Лисак, унаслідок ракетної атаки на Павлоград загинуло 2 людей.

"У результаті масованої ракетної атаки росіян по місту, попередньо, 2 загиблих. Є постраждалі. Уся інформація - після відбою. Повітряна тривога ще триває. Будьте в безпечних місцях", - йдеться в тексті його повідомлення.

"Знову удари по цивільних, влучання в житлові будинки, терор росіян. Світ має розуміти, що зупинити цей терор можливо тільки силою. А також світ має пам'ятати, що російські ракети зараз летять по Україні, але, якщо продемонструвати слабкість сьогодні, завтра вони летітимуть по західних містах", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, російські окупанти лише за один день, 21 січня, обстріляли понад 100 українських населених пунктів. В результаті є загиблі і поранені.

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов заявив, що окупаційні війська РФ змінили тактику ракетних ударів по Україні. Останнім часом РФ здійснює масовані обстріли о 06:00-08:00. Раніше росіяни намагалися завдавати удари о 03: 00-04: 00.

За словами Жданова, це може бути пов'язано з тим, що РФ чекає, коли в ЗСУ буде перезмінка операторів систем ППО.

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