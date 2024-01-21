РФ за день обстріляла більше 100 населених пунктів у 9-ти областях - Зеленський

Внаслідок атак є загиблі та постраждалі. Найжорстокіші удари були завдані по Донецькій області.

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РФ за день атакувала більше 100 населених пунктів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Донецька ОВА

Російські окупанти лише за один день, 21 січня, обстріляли понад 100 українських населених пунктів. Внаслідок цього є загиблі та поранені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Окупанти атакували міста та села у дев'яти областях, серед яких Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Кіровоградська, Донецька та інші. Найжорстокіші удари були завдані по Донецькій області.

"За весь цей терор Росія буде відповідати – повинна відповісти. Без рішень Москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. На індивідуальному – щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста – її активами і можливостями. Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор", - сказав Зеленський. відео дня

Бої на фронті

Лише від початку доби на фронті відбулося близько 60 боїв. Найінтенсивніші зіткнення відбуваються на Авдіївському напрямку. "Гаряче" також на Бахмутському, Мар'їнському, Куп'янському напрямках та на півдні країни.

"Було більш ніж 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще – десятки авіаційних та ракетні удари ... Я вдячний кожному, хто наближає відповідальність Росії. Всіма способами – і воєнними, і санкційними, і юридичними, і політичними", - каже Зеленський.

Ракетні удари по Україні

21 січня стало відомо про те, що Росія атакувала Україну ракетами. Потужні вибухи прогриміли у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Українські повітряні сили змогли збити під Дніпром керовану авіаційну ракету Х-59.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попереджала про те, що росіяни економлять один із видів ракет - "Калібр".

Водночас згодом стало відомо про те, що РФ може атакувати Україну ракетами вже найближчим часом. Ворог збільшив присутність ракетоносіїв у Чорному морі, які можуть здійснити запуск ракет "Калібр". Нині рівень ракетної загрози підвищений.

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