"У них тактика випаленої землі": ситуація у Сєвєродонецьку погіршилась - Гайдай

У Сєвєродонецьку погіршилась ситуація / Фото t.me/serhiy_hayday

Ситуація у Сєвєродонецьку, який намагаються повністю захопити рашисти, погіршилась. Окупанти намагаються повністю знищити місто. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Ситуація залишається важкою. У місті тривають запеклі бої.

"Ситуація залишається стабільно важкою. Найзапекліші бої тривають у місті Сєвєродонецьк. Бої відбуваються достатньо динамічно, тобто нашим захисникам вдалося на певний час зробити контрнаступ, вони звільнили майже половину міста. Але зараз ситуація знову трохи погіршилася - ті позиції, які були в промзоні, які постійно там боронять хлопці, лінію в Сєвєродонецьку, лінію захисту, лінію оборони, то там вони і зараз залишаються, саме в промці", - сказав Сергій Гайдай.

Рашисти значно збільшили кількість обстрілів по Сєвєродонецьку та Лисичанську.

"Руйнують все повністю. У них така стандартна тактика випаленої землі", - додав Гайдай.

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Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай розповів про те, яких втрат зазнає російська армія у боях за Сєвєродонецьк. Вони втратили багато техніки та особового складу, у тому числі і кадирівців.

"Руснева армія гине в обласному центрі, як мухи — у них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці", - додав Гайдай.

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

Згодом Збройні силу України зуміли відвоювати нові позиції в Сєвєродонецьку Луганської області. ЗСУ зуміли відбити у ворога 20% Сєвєродонецька. Російські окупанти контролюють близько половини міста.

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Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

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