Горить 20 га лісу, вибухають боєприпаси: що відбувається на Харківщині

У Харківській області готується евакуація місцевих жителів, вогонь наближається до житлових будинків.

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У Харківській області через обстріл горить 20 га лісу / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

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Унаслідок атаки загорівся ліс, детонують боєприпаси

Влада готується до евакуації людей

В Ізюмському районі Харківської області спалахнула лісова пожежа. Вогонь охопив 20 гектарів лісу. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Через пожежу почали детонувати боєприпаси, які залишити російські військові під час окупації. У населених пунктах проводитиметься евакуація місцевих жителів, адже вогонь наближається до будинків біля лісу.

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"На місці працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів. Через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Ситуація залишається складною, але контрольованою", - написав Синєгубов.

У ДСНС зазначили, що пожежі сталися через удари реактивними системами залпового вогню по лісових масивах Борівської громади Ізюмського району. На території Борівського лісництва зафіксовано пожежу на площі понад 2 га. На території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду горить щонайменше 5 га.

"Загалом, на території лісгоспів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, 5 з яких пов'язані з ворожими обстрілами. На місці подій працюють співробітники ДСНС, зокрема піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів", - ідеться в повідомленні.

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