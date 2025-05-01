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Вибухи лунають у різних районах Запоріжжя - місто під масованою атакою БпЛА

Руслана Заклінська
1 травня 2025, 22:15оновлено 1 травня, 23:17
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Близько 15 дронів у регіоні.
Вибухи лунають у різних районах Запоріжжя - місто під масованою атакою БпЛА
Запоріжжя атакували безпілотники / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Росіяни щонайменше 10 разів вдарили "Шахедами" по Запоріжжю
  • У місті виникли пожежі, є руйнування
  • Одна людина загинула, щонайменше 4 людини поранено

Ввечері четверга, 1 травня, у багатьох районах Запоріжжя прогриміли вибухи. Російські окупанти атакують місто ударними БпЛА. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 21:37 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин начальник ОВА попередив про загрозу ударних безпілотників у області.

відео дня

О 22:06 Федоров розповів, що повітряний напад відбивають українські сили ППО. Проте незабаром у Запоріжжі прогриміли вибухи.

"Вибухи у різних районах Запоріжжя. Росіяни атакують Запоріжжя. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги", - закликав голова ОВА.

Повітряні сили повідомили, що у напрямку Запоріжя рухається декілька груп ворожих безпілотників типу "Шахед".

Згодом Федоров уточнив, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. За його словами, у місті виникли кілька пожеж.

"Надійшла інформація про одного пораненого. Бригада медиків виїхала на місце", - розповів Федоров.

Близько 22:52 голова Запорізької ОВА розповів, що внаслідок російського обстрілу міста загинув 61-річний чоловік. Також щонайменше три людини поранено.

"Є люди під завалами. Є поранені", - повідомив він.

Згодом Федоров заявив, що кількість постраждалих в Запоріжжі зросла до чотирьох. За його словами, росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури.

Російські атаки БпЛА - новини України

Як повідомляв Главред, у ніч проти 1 травня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Одесу. У місті пролунала серія вибухів. Внаслідок удару загинуло двоє осіб, ще п’ятеро отримали поранення.

Також цієї ночі окупанти намагалися атакувати Київ, використавши БпЛА з касетними боєприпасами. Вибухи пролунали в Дарницькому районі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна людина була госпіталізована після атаки.

У ніч на 1 травня російські окупанти масово атакували Україну дронами. Вибухи пролунали в Одесі, Київській області, Сумщині, Кропивницькому, Харківщині та Черкащині. Президент Зеленський повідомив, що 21 безпілотник атакував Одесу, є жертви та постраждалі. Усього цієї ночі росіяни використали 170 дронів, понад 100 з яких — "Шахеди". Зеленський підкреслив необхідність тиску на Росію для припинення вогню та переговорів.

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Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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