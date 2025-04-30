Вибухи і 'прильоти' в містах-мільйонниках: РФ била по Україні десятками БПЛА

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи.

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РФ била по Україні десятками дронів / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, t.me/SJTF_Odes

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ЗСУ 30 квітня знищили 50 ударних дронів РФ

РФ атакувала Україну 108 ударними БпЛА

Сили оборони України 30 квітня знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.

"Станом на 11:30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачено (без негативних наслідків)", - повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

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Повідомляється, що два ворожі БпЛА досі перебувають у повітряному просторі України.

Загалом армія РФ атакувала Україну 108 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

"У ніч на 30 квітня 2025 року (з 21:30 29 квітня) противник атакував 108 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів з районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим. Основні напрямки удару - Дніпро та Харків", - інформують у Повітряних силах.

/ Главред

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківська та Дніпропетровська області, зокрема - обласні центри.

/ t.me/kpszsu

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, вирували пожежі, загинув чоловік. В обласному центрі найбільше руйнувань зафіксували в приватному секторі.

Як писав Главред, у ніч на 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами, що призвело до масштабних пожеж і руйнувань.

Нагадаємо, раніше ворог укотре атакував Київщину за допомогою БПЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Зазначається, що влучень в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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