У Мережу потрапило відео ефектного удару ЗСУ по катеру окупантів біля острова Зміїний

Позиції ворога біля Зміїного українські захисники атакували з повітря / Фото УНІАН, скріншот

У Мережі опублікували нове відео удару Збройних сил України по російському десантному кораблю проекту Серна біля острова Зміїний.

Позиції ворога українські захисники атакували з повітря. Кадри опублікувало видання Цензор.НЕТ.

На відео видно, що українські захисники спочатку зафіксували місцеперебування катера. Після цього оператор безпілотника Байрактар (Bayraktar) навів прицільну марку на нього, а за кілька хвилин відбулося пряме влучення високоточного коригованого боєприпасу.

Після точного влучання в рубку на катері стався вибух, а потім - ще один. На судні почалася пожежа.

Раніше в Міністерстві оборони України підтвердили удар по катеру і Торах РФ біля Зміїного.

Довідка. Кораблі проекту Серна - це серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні.

Захоплення РФ острова Зміїний та легендарна фраза про російський корабель

Острів Зміїний - український острів, який знаходиться в Чорному морі між Одеською областю і Кримом. Острів понад 70 днів перебуває під окупацією Росії, яка захопила територію в день свого військового вторгнення в Україну – 24 лютого. 13 українських прикордонників не здалися ворогу.

Саме на острові Зміїний український прикордонник Роман Гриб послав російський військовий корабель на три літери.

"Я - російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоби уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вас буде завдано бомбового удару", - двічі повторив противник українцям по рації.

Дослівно відповідь українських воїнів звучала так: "Російський військовий корабель, йди нах..й!".

Ця фраза стала фактично гаслом героїчного опору українців російським загарбникам.

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