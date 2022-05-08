У Мережу потрапило відео ефектного удару ЗСУ по катеру окупантів біля острова Зміїний

Російський десантний корабель українські захисники атакували з повітря. Нищівного удару завдав безпілотник Байрактар. Після двох вибухів почалася пожежа.
У Мережі опублікували нове відео удару Збройних сил України по російському десантному кораблю проекту Серна біля острова Зміїний.
Позиції ворога українські захисники атакували з повітря. Кадри опублікувало видання Цензор.НЕТ.
На відео видно, що українські захисники спочатку зафіксували місцеперебування катера. Після цього оператор безпілотника Байрактар (Bayraktar) навів прицільну марку на нього, а за кілька хвилин відбулося пряме влучення високоточного коригованого боєприпасу.
Після точного влучання в рубку на катері стався вибух, а потім - ще один. На судні почалася пожежа.
Раніше в Міністерстві оборони України підтвердили удар по катеру і Торах РФ біля Зміїного.
Довідка. Кораблі проекту Серна - це серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні.
Захоплення РФ острова Зміїний та легендарна фраза про російський корабель
Острів Зміїний - український острів, який знаходиться в Чорному морі між Одеською областю і Кримом. Острів понад 70 днів перебуває під окупацією Росії, яка захопила територію в день свого військового вторгнення в Україну – 24 лютого. 13 українських прикордонників не здалися ворогу.
Саме на острові Зміїний український прикордонник Роман Гриб послав російський військовий корабель на три літери.
"Я - російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоби уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вас буде завдано бомбового удару", - двічі повторив противник українцям по рації.
Дослівно відповідь українських воїнів звучала так: "Російський військовий корабель, йди нах..й!".
Ця фраза стала фактично гаслом героїчного опору українців російським загарбникам.
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