"Женемо в бій вошивих солдатів": "кадировець" розповів, чим насправді займається в Україні

Кадирівці виконують роль загородзагонів / Reuters

"Кадирівців", яких російська пропаганда зображує як грізну силу, здатну виконати будь-які завдання путіна, тепер називають не інакше, як "Тікток-військами". На війні вони "відзначилися" лише відеозйомками, звірствами проти мирного населення і тим, що виступають як "загороджувальні загони", які не дають втекти з поля бою російським солдатам.

Служба безпеки України опублікувала телефонну розмову одного з "кадирівців" зі своєю дружиною. Той розповів їй, що знаходиться не на передовій, але зупиняє тих, хто тікає.

"Наше завдання гнати в бій цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися від ударів артилерії", - сказав "кадировець".

Також загарбник розповів своїй дружині, що українська артилерія б'є по них і вдень, і вночі, і боєприпаси не закінчуються.

Як повідомляв Главред, з початку російської військової агресії солдати, які підпорядковані чеченському диктатору Рамзану Кадирову, вже втратили сотні бійців і ще 13 березня повернулися до Грозного. Про це повідомила контррозвідка СБУ.

Тим часом народний депутат Верховної Ради VIII скликання Євген Рибчинський заявив, що якщо глава Чечні Рамзан Кадиров дійсно знаходиться в Україні, то його повинні ліквідувати. Він пообіцяв за голову Кадирова будинок із 40 сотками під Києвом.

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