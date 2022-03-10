ФСБ "зливає" українським військовим інформацію про кадирівців - Арестович

За словами Арестовича, російські спецслужби "тихенько зливають" інформацію про кадирівців.
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Федеральна служба безпеки Росії прийняла рішення "раз і назавжди вирішити питання" Кадирова і його бійців.
В ефірі марафону на українських телеканалах Арестович заявив, що ФСБ нібито вирішила "під шумок" вирішити питання з кадирівцями, оскільки вони є "силою, яка ще має значний вплив" в Росії.
Для цього, за словами Арестовича, російські спецслужби "тихенько зливають" інформацію про кадирівців Збройним силам України.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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