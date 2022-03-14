Політик запропонував будинок з 40 сотками під Києвом за ліквідацію Кадирова

Рамзан Кадиров / УНІАН

Народний депутат Верховної Ради VIII скликання Євген Рибчинський заявив, що якщо глава Чечні Рамзан Кадиров дійсно знаходиться в Україні, то його повинні ліквідувати. Він пообіцяв за голову Кадирова будинок з 40 сотками під Києвом.

"Якщо Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу і приспішника Huila. Обіцяю за голову Кадирова - будинок з 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заржавіє", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, 14 березня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що він вже знаходиться у Гостомелі під Києвом.

"На відео ми у Гостомелі. Днями ми були приблизно в 20 км від вас", - сказав він.

Інформація про знаходження Кадирова в Україні Києвом не підтверджена.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що якщо Кадиров дійсно знаходиться під Києвом, ВСУ його ліквідують.

Кадиров у відповідь заявив, що він може "постукати в двері".

"Нехай постукає", - відповів Арестович.

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