Політик запропонував будинок з 40 сотками під Києвом за ліквідацію Кадирова

Раніше Кадиров заявив, що він знаходиться в Україні.
Народний депутат Верховної Ради VIII скликання Євген Рибчинський заявив, що якщо глава Чечні Рамзан Кадиров дійсно знаходиться в Україні, то його повинні ліквідувати. Він пообіцяв за голову Кадирова будинок з 40 сотками під Києвом.
"Якщо Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу і приспішника Huila. Обіцяю за голову Кадирова - будинок з 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заржавіє", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, 14 березня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що він вже знаходиться у Гостомелі під Києвом.
"На відео ми у Гостомелі. Днями ми були приблизно в 20 км від вас", - сказав він.
Інформація про знаходження Кадирова в Україні Києвом не підтверджена.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що якщо Кадиров дійсно знаходиться під Києвом, ВСУ його ліквідують.
Кадиров у відповідь заявив, що він може "постукати в двері".
"Нехай постукає", - відповів Арестович.
Читайте також:
- "Потрібно приєднати до Чечні": Кадиров оскандалився із заявою на адресу України
- Кадиров заявив, що давно "навів би порядок" в Україні - в Кремлі відповіли на його пропозицію
- Путін не боїться Кадирова, а заздрить йому
- Кадиров вимагає виконання "Мінська" для "уникнення кровопролиття"
- Кадиров визнав втрати чеченців в Україні і назвав кількість загиблих