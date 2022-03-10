У розвідці розповіли про ліквідацію одного з ватажків кадирівців в Україні

Магомед Тушаєв (ліворуч ) і Рамзан Кадиров / Фото Mash

Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало відомості про ватажків кадирівських бандформувань на території України.

"Розуміючи неминучість покарання за військові злочини, які були скоєні на території України, все більше представників силових структур Росії намагається вийти на зв'язок з військовою розвідкою України, пропонуючи в якості "вхідного квитка" різну інформацію", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

Зокрема, днями був отриманий комплект матеріалів на командирів зведених загонів від Чеченської республіки. Матеріали були перевірені та підтверджені відповідними можливостями ГУР МО України.

У зв'язку з цим розвідка публікує частину наявної інформації.

Зокрема, 24 лютого через Чорнобильську зону відчуження на територію України прибув зведений загін військовослужбовців Росгвардії від Чеченської Республіки - батальйони "Північ" (командир Магомед Тушаєв, загинув), "Південь" (Хусейн Межидов) і ОМОН Ахмат-Грозний (Анзор Бісаєв). Їх чисельність становила понад 1200 осіб.

При цьому генерал-майор Тушаєв був знищений 26 лютого в районі Гостомеля. Бісаєва раніше помітили в районі Бородянки або села Бабинці, Межидів - теж в районі Бабинців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Київській області в районі Гостомеля Збройні Сили України знищили ударне чеченське угруповання, метою якої була ліквідація президента Володимира Зеленського.

За даними однієї з українських розвідок, виконання найбруднішої роботи з ліквідації президента України Володимир Путін доручив главі Чечні Рамзану Кадирову і під час зустрічі 3 лютого 2022 року і особисто проінструктував його.