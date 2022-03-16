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В Україні ліквідували близько тисячі "кадирівців"

16 березня 2022, 12:52

Бойовики, які вижили, сформували загранотряди, повідомляють в українській розвідці.

Кадирівці під Києвом
Хоробрість "кадирівців" - елемент інформаційної війни, - Веніславський / Reuters

Народний депутат від фракції Слуга народу Федір Веніславський стверджує, що в Україні було близько тисячі "кадирівців", які приїхали з Росії на війну з українцями. Більшість з них ліквідували. Ті, що залишилися живими, створили загороджувальні загони.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що українські військові знищили майже всі підрозділи окупантів-"кадирівців". До країни їх прибуло близько тисячі осіб.

"Більшість кадирівців, чеченців, які малюють себе хоробрими і безжальними солдатами, - це одна з невід'ємних складових елементів цієї гібридної війни. Більшість з них благополучно вирушили до Аллаха", - підкреслив Федір Веніславський.

Крім того, за даними української розвідки, "кадирівці", які вижили, сформували загороджувальні загони.

Також він підкреслив, що на напрямку Гостомель-Буча-Ірпінь стоять загороджувальні загони "кадирівців". Росіяни бояться, що їх розстріляють і намагаються здатися в полон ЗСУ.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що "кадирівці" розстріляли 12 російських військових замість того, щоб відправити їх на лікування до Білорусі.

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кадыровцы Київська область новини України Федір Веніславський війна Росії та України
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