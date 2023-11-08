УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Коли Україна реально може вступити в ЄС: що означає рішення Єврокомісії

Яна Ставська
8 листопада 2023, 19:22
Одна з головних битв України за європейське майбутнє пройде вже у грудні в Брюсселі. Але у гру можуть вступити проросійські "гравці".
Коли Україна реально може вступити в ЄС: що означає рішення Єврокомісії
На Україну чекає наступна битва за ЄС - у грудні 2023-го / Колаж Главреда. Фото: ОП, УНІАН

8 листопада Єврокомісія рекомендувала початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. За словами голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, Київ виконав 90% реформ, однак не повинен на цьому зупинятися.

відео дня

"Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин", - висловилась фон дер Ляєн, відвідавши українську столицю напередодні.

Раніше, 24 жовтня, президент Володимир Зеленський поділився прогресом щодо виконання умов Євросоюзу. Йдеться про реформу конституційного судочинства, Вищої ради юстиції, антикорупційної реформи, боротьбу з олігархами та інше.

"Україна не звертається по політичні знижки, а демонструє необхідний політичний темп, адже ми поділяємо підхід, що рішення мають базуватися на індивідуальних досягненнях країн, які прагнуть стати членами Європейського Союзу", - наголосив глава держави.

Що означає початок переговорів з ЄС

В реальності переговори означають адаптацію українського законодавства до європейських стандартів. Для нас це "жовте", а не "зелене світло" вступу до ЄС, однак таке рішення вже свідчить про намір Брюсселя взяти "під своє крило" Україну.

Отже, це ще не кінець бюрократичної процедури. У грудні Банкова чекає щодо цього політичного рішення від Європейської Ради, а ще - можливі "сюрпризи" з боку деяких проросійських "консерв" на Заході. Адже у гру у вирішальний момент обіцяє вступити Угорщина - нещодавно у проросійського Орбана відкрито пригрозили блокувати початок переговорів України-ЄС нібито через "утиски" угорської нацменшини в Україні.

Також варто зазначити, що у рекомендаціях від ЄК міститься пункт "технічних застережень", які має зауважити Київ на шляху до євроінтеграції. Насправді, судячи з задекларованого, це не просто "технічні застереження", а повноцінні реформи, що їх має вирішити Україна. Зокрема, йдеться про судову реформу й впровадження антикорупційних заходів.

У битву вступить Угорщина

Насправді Будапешт уже "у грі". Негативну роль у тому, що Україна так й не отримала чіткого сигналу від Єврокомісії, відіграв комісар з питань сусідства і розширення, угорець Олівер Варгеї.

Через висновки Варгеї щодо нібито не повного виконання Україною усіх "7 пунктів" Єврокомісія не наважилась дати Києву повністю "зелене світло". Варгеї услід за проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном стверджував, що Україні треба більше зайнятися належним захистом нацменшин, а ще - боротьбою з олігархами й впровадженням антикорупційних органів.

Якщо останні кілька пунктів в цілому залишаються актуальними і слушними, то зауваги ЄК щодо закону про освіту (на чому так любить маніпулювати Будапешт) не містять чітких критеріїв, які саме зміни вважатимуться достатніми.

І хоча в уряді Орбана вже анонсували, що блокуватимуть початок переговорів на рівні Україна - ЄС, втім, рішення Будапешта, схоже, не настільки категоричне. Ще на початку жовтня Reuters писав, що Брюссель готовий "купити" лояльність Угорщини в обмін на її "добро" щодо членства України у Євросоюзі. Тобто йдеться лише про "суму", за яку Будапешт готовий поступитися.

Якщо з Угорщиною вдасться "домовитися" та не буде інших негативних факторів - за сприятливих умов - переговори щодо вступу до ЄС можуть розпочатися вже навесні 2024 року.

"Тільки після 2027 року можна буде говорити про можливості вступу"

Вступу України до Євросоюзу на Заході очікують до 2030 року. Тоді як в уряді сподіваються, що це станеться у найближчі кілька років.

Водночас політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач у коментарі Главреду пояснив, що найімовірніше конкретні переговори почнуться аж у квітні.

"Попередньо виглядає так, що все добре, ми зрушимо з місця, ЄС не просто надав нам статус кандидата, але і сам зацікавлений в цьому процесі, тому буде нам допомагати там, де це можливо, у тому числі і в проходженні нами відповідних процедур. Але, швидше за все, конкретні переговори почнуться приблизно в квітні, після другої оцінки (оскільки було озвучено, що в березні ЄК дасть ще одну оцінку після виконання списку завдань)", - сказав він.

Тільки після 2027 року можна буде говорити про якісь гіпотетичні можливості нашого включення до ЄС, додав експерт.

Що Україні дасть членство у ЄС

Як писав Financial Times, у перші сім років після повноцінного вступу України до ЄС вона зможе претендувати приблизно на 186 млрд євро із бюджету Євросоюзу.

Видання зазначає, що у разі вступу до ЄС Україна стане найбільшим отримувачем сільськогосподарських субсидій у ЄС, обійшовши за масштабами Францію, і саме у цій сфері вплив її вступу буде найбільш відчутним.

Матеріал підготували: Яна Ставська, Анастасія Заремба

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Євросоюз Угорщина Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляйєн
Реклама

Головне за день

Коли Україна реально може вступити в ЄС: що означає рішення Єврокомісії

Коли Україна реально може вступити в ЄС: що означає рішення Єврокомісії

19:22 Україна
"Дихання сповільнуюється": росіяни використовують заборонену зброю - офіцер ЗСУ

"Дихання сповільнуюється": росіяни використовують заборонену зброю - офіцер ЗСУ

19:06 Україна
Україну засипле снігом і увірветься штормовий вітер: вируватиме негода

Україну засипле снігом і увірветься штормовий вітер: вируватиме негода

18:33 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

19:37

Герой-донжуан чи подружка нареченої: названий найсексуальніший чоловік 2023 року

19:22

Коли Україна реально може вступити в ЄС: що означає рішення Єврокомісії

19:10

Виборів не буде і крапкаПогляд

19:09

Вліплять 17 тисяч: за що в Україні відтепер штрафуватимуть продавців авто

19:06

"Дихання сповільнуюється": росіяни використовують заборонену зброю - офіцер ЗСУ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:56

"Без ліків":дружина Віктора Павлика розсекретила способи лікування сина

18:33

Україну засипле снігом і увірветься штормовий вітер: вируватиме негода

18:30

Чи перешкоджатиме Угорщина вступу України до ЄС: в ОП відповіли

18:28

Засуджує Кремль та боїться повернутися в РФ - де зараз Валерій Леонтьєв

Реклама
18:25

Лише "обдаровані" 5% людей здатні на це: потрібно знайти лампочку за 9 секунд

18:02

Як швидко врятувати обвітрені губи: лайфхак від досвідченого лікаря

17:52

Патронів не буде: уряд Словаччини заблокував військову допомогу для України

17:51

Знищено старших офіцерів РФ: потужний удар обезголовив штаб угруповання ворога

17:27

"Три прильоти по центру": в ВМС повідомили деталі удару по кораблю РФ

17:24

Який манікюр зробити на Новий рік 2024: ідеї

17:23

Жінка показала, як за допомогою тенісного м'яча прибрати старі плями на підлозіВідео

17:10

Кіт робить одну важливу дію, якщо вас любить

16:53

Загибель помічника Залужного: у ДБР висунули несподівану версіюВідео

16:50

Польща різко виступила проти вступу України до ЄС без вирішення одного питання

16:45

Це обвалить весь фронт: експерти повідомили головне завдання ЗСУ до Нового року

Реклама
16:13

ЗСУ знищують окупантів на півдні: у Силах оборони розповіли про втрати

16:10

Що приготувати 9 листопада, щоб всі хвороби відступили: прикмети і заборони дня

16:00

Лікар назвав 6 ознак, що ви стаєте алкоголіком

16:00

РФ масовано б'є по Україні новим типом бомб: які регіони під загрозою

15:58

Податок на дощ у Німеччині: що варто знати про дивні грошові збори в Європі

15:56

Гості "б'ються" за цю закуску: смачний рецепт, який обожнюють буквально всі

15:50

"Фуріон біснується, панове". Пташка з Азовсталі іронічно відреагувала на скандал

15:35

5 причин, чому не можна ставити гаряче в холодильник: це вбиває техніку

15:28

У Польщі скасували всі концерти "Пошлой Молли"

15:11

Рекордний цінник та виступи в РФ: Пугачова повертається на сцену - росЗМІ

15:07

"Українці на це заслуговують": Зеленський емоційно відреагував на рішення ЄК щодо України

15:03

2023 рік може стати найтеплішим за останні 125 тисяч років

14:53

У США "зробили крок" до схвалення передачі російських активів Україні

14:53

Втрати біля 12 тисяч: ворог готує новий штурм стратегічного міста - Барабаш

14:42

Ліквідували 500 окупантів разом з технікою: ЗСУ пішли в наступ на Мелітополь

14:33

Путіністка Успенська на пляжі виставила на показ в'яле тіло і розповіла, яка у неї вдома білизнаВідео

14:19

100% військового ПДФО на армію: Верховна Рада прийняла резонансний закон

13:44

Ліквідація колишнього "міністра внутрішніх справ ЛНР": у ГУР розкрили деталі

13:41

Популярний український телеведучий отримав травму і з'явився на милицях: що сталося

13:40

"Виконала 90% реформ": Єврокомісія розпочне процес переговорів щодо вступу України в ЄС

Реклама
13:27

Хлопець з дівчиною знайшли і відкрили послання в пляшці, але сильно пошкодували про цеВідео

13:10

Мама Вєрки Сердючки стала тещею - фото з весілля доньки

13:09

Чому кімнатні квіти жовтіють: чим поливати і як їх врятувати

13:05

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

12:59

ЗСУ можуть просунутись на трьох напрямках лівобережжя Херсонщини: експерт назвав важливі ділянки

12:45

Скарби з дна Каховського водосховища і традиції воєнної України: дивовижна прем’єра "Світу навиворіт. Україна"

12:43

Інформація щодо використання двійників Путіна підтверджена: гучна заява ГУР

12:36

Потенційна дівчина Микити Добриніна здивувала дуже відвертим фото

12:33

Росія має намір відправити українських військовополонених на фронт — ISW

12:26

Авдіївка в напівоточенні з 3-х сторін, армія РФ веде "гру на живця" – речник 110 ОМБР

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти