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"Рішення ухвалено": в уряді заявили, що Україна вступить до НАТО раніше, ніж до ЄС

Аліна Дембіцька
8 вересня 2023, 23:46 оновлено 8 вересня, 23:47
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Україна буде готова до членства в Євросоюзі протягом найближчих двох років, каже Стефанішина.
'Рішення ухвалено': в уряді заявили, що Україна вступить до НАТО раніше, ніж до ЄС
В уряді заявили, що Україна вступить до НАТО раніше, ніж до ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Wikipedia

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна буде готова до членства в Європейському Союзі у найближчі два роки, хоча перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення. Про це Стефанішина сказала в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми будемо готові до членства в ЄС у найближчі 2 роки, але звичайно перебіг війни буде визначати політичні рамки. Я вважаю, що 2 років нам буде достатньо для повної готовності. І в момент коли закінчиться війна, ми зробимо в 10 разів більше, ніж ми робимо зараз, щоб це рішення було ухвалене", - сказала вона.

За словами Стефанішиної, Україна є одним з головних партнерів ЄС, бо має найбільший економічний ринок. І з цієї точки зору готовність України до вступу в ЄС найвища серед інших країн.

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"Рішення про те, що Україна стане членом ЄС – ухвалено, зі всіма своїми аграрними територіями, з усім що має. Реальності, в якій Україна перестане бути аграрною країною - не існує", - підкреслила вона.

Водночас Стефанішина зауважила, що в Україні так само працюють над шляхом до вступу в НАТО. Але саме рішення залежить не лише від України.

"Питання щодо НАТО - це політичне рішення. На саміті у Вільнюсі воно було ухвалене. На сьогодні ми працюємо над тим, щоб посилити сумісність з силами Альянсу, та посилити стратегічну обороноздатність країни через реформи й уроки війни які ми вивчили самостійно", - заявила вона.

Як вважає віцепрем'єр-міністерка, Україна може вступити в НАТО швидше, ніж в ЄС. Це пов'язано з тим, що після перемоги Альянс захоче мати у себе країну з однією з найсильніших армій, яка буде гарантом безпеки для Європи.

Членство України в НАТО

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом Альянсу, вимогу про ПДЧ скасовано. Однак запрошення на вступ держава отримає після виконання деяких умов.

Як зазначив голова громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк, Київ може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, сценарій може бути реалізований у разі припинення на той час гарячої фази війни.

Нещодавно у Орбана зганьбилися маячнею щодо членства України в НАТО. Так, глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергелі Гуляш запропонував відмовитися від ідеї вступу України в НАТО і надати Російській Федерації гарантії безпеки.

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Євросоюз війна в Україні НАТО війна Росії та України
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