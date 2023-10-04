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Все вже вирішено: відома остаточна дату початку переговорів про вступ до ЄС

4 жовтня 2023, 13:20
Стала відома остаточна дата початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підтвердив інсайд.
Зеленський, Стефанчук, Шмигаль
Стало відомо дату початку переговорів про вступ до ЄС / Джерело: колаж Главред, фото: Офіс президента, depositphotos.com

Європейський Союз проводить підготовку до початку офіційних переговорів з Україною щодо її вступу в блок. Видання Politico з посиланням на трьох дипломатів, обізнаних з планами лідерів ЄС зазначає, що дата проведення переговорів - грудень 2023 року. Початок офіційного переговорного процесу наприкінці 2023 року підтвердив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

"Велике питання — це те, що ми маємо почати переговорний процес, офіційний переговорний процес з Україною щодо вступу до Європейського Союзу наприкінці цього року. Це дуже конкретний, дуже точний процес, який триває", — сказав міністр в коментарі Суспільному.

Водночас, як повідомляє Financial Times з посиланням на співрозмовників, знайомих із внутрішніми дискусіями у ЄС, у перші сім років після повноцінного вступу України до ЄС вона зможе претендувати приблизно на 186 млрд євро із бюджету Євросоюзу.

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Видання вказує на те, що такі цифри прозвучали під час проведення переговорів країн-членів ЄС щодо можливого приєднання до блоку ще дев’яти країн.

"Посадовці ЄС розрахували, як може виглядати розподіл спільного бюджету у рамках діючих правил, які застосовували до бюджету на 2021-2027 роки. У такий змодельований розширений ЄС включили Україну, Молдову, Грузію та країни Західних Балкан. За розрахунками, у разі такого розширення на них потрібно закладати 256,8 млрд євро. Це означатиме суттєве скорочення видатків на країни, які вже є членами Євросоюзу. Зокрема, субсидії на сільське господарство ймовірно доведеться скоротити на близько 20%", - наголошується у статті.

Видання зазначає, що у разі вступу до ЄС Україна стане найбільшим отримувачем сільськогосподарських субсидій у ЄС, обійшовши за масштабами Францію, і саме у цій сфері вплив її вступу буде найбільш відчутним.

"Також Україна могла би претендувати на 61 млрд з так званих "фондів згуртованості", призначенням яких є інвестиції в інфраструктуру менш розвинених країн-членів і їхнє "підтягування" до рівня решти", - йдеться в матеріалі.

У пресслужбі Ради ЄС сказали виданню, що не можуть коментувати витоки інформації.

FT акцентує, що це лише модель на основі існуючих механізмів ЄС, які майже точно зазнають серйозних змін перед розширенням Євросоюзу.

Членство України в Європейському Союзі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що Україна може вступити в Євросоюз до 2030 року. Вона зазначила, що для того, щоб це сталось, в країні має відбутися багато реформ. До того ж вона акцентувала на тому, що нині в України триває активна війна, що не дає можливості прискорити цей процес.

Водночас, як заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, Польща допускає блокування вступу України до ЄС, якщо країни блоку не вирішать питання з експортом українського зерна.

Також, Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна буде готова до членства в Європейському Союзі у найближчі два роки, хоча перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення.

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Євросоюз зовнішня політика Україна
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