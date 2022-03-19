Подолали разом 100 кілометрів: українець пішки втік з "ірпіньского пекла" з двома коровами

Українець пішки втік з "ірпіньского пекла" з двома коровами/ Facebook Ольга Кийко

Житель села під Ірпенем Київської області зміг пішки втекти з-під ворожих обстрілів, і ще й вивів своїх домашніх тварин – корову і теля.

У такій компанії українець подолав близько 100 кілометрів від свого села до міста Коростишів Житомирської області. Частину дороги він ішов пішки, далі його підібрав вантажний автомобіль. Про це розповіла волонтерка Ольга Кийко у Facebook.

Вона зазначила, що хлопця розшукували родичі – вони хвилювалися, де він і що з ним.

Волонтери якийсь час не могли зв’язатися з хлопцем, щоб повідомити, що йому з корівками знайшли місце у Києві. Тим часом він уже встиг добратися до Коростишева.

"Хочеться, щоб ті, хто кидає котика чи собачку і т.д., задумалися", – наголосила авторка поста.

Раніше набула розголосу унікальна історія про 20-річну дівчину з Ірпеня, яка разом з чоловіком ризикуючи життям рятувала бездомних собак з окупованого росіянами міста. Настя Тиха прославилася в мережі завдяки фото американського репортера, який відобразив її з 19 бездомними собаками.

Раніше повідомлялося, що 15 березня Збройні сили України перейшли в контрнаступ і звільнили від російських окупантів Бучу, Ворзель, Ірпінь та Бородянку. Ворога відкинули на 40-50 км від Києва.

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