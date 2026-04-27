Постачання ракет для ППО та крах економіки РФ: Зеленський провів Ставку

На Ставці обговорювалися три ключові питання.

Зеленский провів Ставку

Головне із заяви президента:

Наземні роботизовані комплекси зараз є одним із найбільш гарячих запитів

Українські далекобійні санкції проти Росії працюють

Україна буде продовжувати тиснути на агресора

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ній обговорювалися три ключові питання: наземні роботизовані комплекси, захист проти балістики та доповіді розвідок. Про це глава держави написав в Telegram.

Питання наземних роботизованих комплексів

Зеленський наголосив, що саме наземні роботизовані комплекси зараз є одним із найбільш гарячих запитів Сил оборони, тому їхнє виробництво та постачання мають відповідати потребам.

За його словами, обсяг контрактування НРК повинен бути значно більшим, ніж торік.

"Уже законтрактовано 25 тисяч НРК – удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно, контрактування триває. Я вдячний усім виробникам, які забезпечують вчасне виконання контрактів, і кожному нашому підрозділу та всім командирам, які масштабують використання НРК. Доручив Генеральному штабу і Міністерству оборони України щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК і рівень постачання", - йдеться у повідомленні.

Захист проти балістики

Президент зауважив, що були доповіді щодо постачання ракет для антибалістичних систем і стану виконання домовленостей із партнерами.

"Важливо, щоб на травень постачання було не менше, ніж ми вже отримали на рівні обіцянок від партнерів, і це пряме завдання для наших дипломатів і військового командування. Обговорили і стан роботи по альтернативних засобах антибалістичного захисту – доступних у світі та власних, українських розробок", - додав Зеленський.

Про що були доповіді розвідок на Ставці

Глава держави також розповів, що на Ставці ГУР і Служба зовнішньої розвідки України ґрунтовно доповіли щодо стану економіки й соціальних процесів у Росії після першого кварталу цього року.

За його словами, фіксується суттєве погіршення ключових показників та помітні російські експортні втрати.

"Попри намагання російського керівництва використати війну в Ірані для виправлення фінансової ситуації, реальні результати для Росії негативні. Зокрема, наші далекобійні санкції на це працюють. Будемо продовжувати наш тиск на агресора", - підсумував президент України.

ГУР / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Росія за останні чотири місяці на фронті втратила в чотири рази більше військових, ніж Україна.

Президент США Дональд Трамп говорив, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним та висловив надію, що війну вдасться врегулювати.

Водночас російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що в Кремлі нібито є розуміння того, як завершиться війна РФ проти України.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ? Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

