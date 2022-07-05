Головні битви війни з РФ: офіцер ЦАХАЛ назвав два ключових міста

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Головні битви війни зі звільнення України від російських загарбників розвернутися на півдні, заявив експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Як підкреслив він в ефірі Радіо НВ, битви за Херсон і Мелітополь - стануть вирішальними у війні з Росією.

Співрозмовник підкреслив, що це буде ключем до майбутнього у війні – як за термінами так і за подальшими напрямками.

"Якщо Україна зможе грамотно реалізувати зброю, якщо в України будуть суттєві успіхи, великі території будуть звільнені, це кардинально змінить і ставлення Заходу, і підхід Росії, і рівень колаборації тих, хто зустрічає з квітами, - зрадників. Це вплине взагалі на все", - вважає експерт.

Разом з тим він звернув увагу на те, що Донбас не буде визначальною, незважаючи на розмах і свою значимість.

"Херсон, Мелітополь - це ключові міста. І взагалі - південь. Тому що південь - це і загроза Криму, і звуження фронту. Україна зможе показати, що вона може повертати свої території, в тому числі міста", - додав Левін.

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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів про втрати армії російських окупантів у війні з Україною.

За його словами, втрати РФ у війні з Україною становлять до 115 тисяч убитими і пораненими.

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