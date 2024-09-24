Головна логістична дорога на Харківщині під вогневим контролем РФ - військовий

На цьому напрямку ворог значно переважає чисельністю.

https://glavred.net/ukraine/glavnaya-logisticheskaya-doroga-na-harkovshchine-pod-ognevym-kontrolem-rf-voennyy-10599620.html Посилання скопійоване

Бої на Харківщині / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Головна логістична дорога на Харківщині - траса Борова - Куп'янськ-Вузловий- Куп’янськ вже фактично під вогневим контролем росіян. Про це сказав військовослужбовець 77-ї бригади ЗСУ Віктор Петрович в ефірі Київ24.

"Є загроза на цьому напрямку, можливо, з точки зору логістики. Ворог до цього шляху намагається прорватися. Насправді доволі складна ситуація, тому що фактично цей шлях вже під вогневим контролем. Але, тим не менше, намагаємось, незважаючи на чисельну перевагу ворога, не давати йому зробити якихось значних просувань", - заявив військовий.

За його словами, ситуація на напрямку циклічно-активна вже тривалий час. Тобто немає такого, щоб вона послаблялась. Є значна перевага ворога по чисельності. У тому числі сюди кинули і "вагнерівців".

відео дня

"Щоб ви розуміли втрати ворога більш ніж на порядок вище ніж у нас. І вони все одно продовжують тиснути", - зазначив він.

Військовий також додав, що періодично ЗСУ відбивають позиції у ворога.

"Коли ворог зайняв якусь позицію, поки не закріпився, поки не налагодив логістику, його набагато легше вибити, ніж коли налагодить логістику, буде підвоз БК, ротації. На цьому етапі його швидко можна уразити тими ж FPV-дронами. Дуже ефективно просто закидати цими дронами, поки не підтягли туди РЕБ. Тому так, є певні штурмові дії (з боку сил оборони, - Ред.), не масовані, але в певних операціях вони присутні", - підкреслив Петрович.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу. На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Ситуація на Харківському напрямку - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з початку наступу російських військ на півночі Харківської області, що розпочався в травні 2024 року, окупанти втратили понад 16 тисяч військових.

Також відомо, що ситуація на Харківському напрямку залишається складною, однак у ворога відслідковуються великі проблеми. Зокрема, в районі Глибокого противник здійснив перегрупування штурмових груп.

Крім того, офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк заявив, що російські окупанти опинилися в пастці у Вовчанську на Харківщині.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред