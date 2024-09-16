Окупанти обстрілюють своїх: на Харківщині ворог зазнав великих втрат

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ попри складну ситуацію на Харківському напрямку.

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Ворог обстріляв свої позиції у Вовчанську / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Окупаційні війська країни-агресора Росії на Харківському напрямку здійснюють поодиноке переміщення особового складу у зв'язку з необхідністю поповнити втрати на передових позиціях.

Про це розповіли в ОТУ "Харків". Окрім цього ворог в районі Глибокого проводить інженерну розвідку маршрутів висування та намагається відшукати нові шляхи для логістичного забезпечення своїх угруповань.

Водночас у Вовчанську російські окупанти обстріляли свої ж позиції. Це сталося під час того, як противник намагався доставити особовий склад у північній частині міста. Автомобільну техніку, на якій пересувалися росіяни було знищено. А з РСЗВ війська РФ по прилеглим до Агрегатного заводу районам завдали втрат своїм підрозділам.

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"В районі населеного пункту Тихе провів заведення особового складу на передові позиції, основну увагу зосередив на здійсненні повітряної розвідки з метою виявлення підрозділів Сил оборони України", - додали в оперативно-тактичному угрупованні.

Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

Ситуація на Харківському напрямку

Нагадаємо, що через добре організовану оборону на Харківщині ЗСУ збили наступальний потенціал росіян. Мало того, окупаційні війська РФ заманили на незручні позиції для оборони.

Напередодні повідомлялося, що на Вовчанському напрямку Росія дедалі частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі у боях.

Раніше у Третій штурмовій бригаді попереджали, що Росія перекинула додаткові підрозділи у Харківську область. Ворог посилив штурмові дії, намагаючись повернути втрачені території.

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