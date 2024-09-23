Росіяни потрапили в пастку: у ЗСУ анонсували хороші новини з Харківщини

Агрегатний завод став великою проблемою для російських окупантів.

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Військовий анонсував хороші новини з Вовчанська / Колаж: Главред, фото: Громадське радіо, ОК "Захід"

Російські окупанти опинилися в пастці у Вовчанську на Харківщині. Скоро звідти надійдуть хороші новини. Про це під час телемарафону заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Він стверджує, що Агрегатний завод став великою проблемою для окупантів. Напередодні РФ вдарила по своїх же силах на Агрегатному заводі з важкої вогнеметної системи "Солнцепек". Подібні обстріли фіксуються вже не вперше.

"Ймовірно, вони вирішили полегшити страждання росіян, які заблоковані на заводі ... Зараз невелика кількість їх там перебуває, багато хто з них небоєздатні. У них порушена логістика, намагаються дронами якось компенсувати брак води, їжі та боєприпасів. По місту Вовчанськ тривають вуличні бої. Ймовірно, скоро будуть хороші новини, зокрема про Агрегатний завод. Якщо, звичайно, росіяни не впораються першими і не знищать своїх же військовослужбовців на його території", - сказав Черняк. відео дня

Вовчанський агрегатний завод - що про нього відомо Вовчанський агрегатний завод - промислове підприємство в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Завод був містоутворюючим підприємством міста. Станом на початок 2013 року завод був одним із найбільших діючих машинобудівних підприємств Харківської області. У 2013 році завод освоїв виробництво головних циліндрів вимикання зчеплення для вантажних автомашин МАЗ і КамАЗ і в січні 2014 року розпочав їхні поставки ВАТ "КамАЗ" (Казань) і РУП "МТЗ". 4 грудня 2013 року завод отримав право на експорт продукції військового призначення. У березні 2014 року Вовчанський агрегатний завод і ДП "Антонов" завершили спільну розробку електромагнітного гальма ЕМТ-1 для літака Ан-178.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Харківському напрямку - головні новини

Нагадаємо, що через добре організовану оборону на Харківщині ЗСУ збили наступальний потенціал росіян. Мало того, окупаційні війська РФ заманили на незручні позиції для оборони.

Напередодні повідомлялося, що на Вовчанському напрямку Росія все частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі в боях.

Раніше в Третій штурмовій бригаді попереджали, що Росія перекинула додаткові підрозділи в Харківську область. Ворог посилив штурмові дії, намагаючись повернути втрачені території.

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