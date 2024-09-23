Стратегія РФ "тріщить по швах": ворог в паніці намагається втриматись на Харківщині

Окупанти проводять перегрупування та вдаються до екстрених заходів задля утримання своїх сил у Харківській області.

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Ворогу залишається кидати більше сил задля утримання позицій на Харківщині / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з DeepState

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, однак у ворога відслідковуються великі проблеми. Як розповіли в ОТУ "Харків", станом на 23 вересня в районі Глибокого противник здійснив перегрупування штурмових груп.

Водночас у районі Стариці підрозділи країни-агресора Росії бояться втратити займане положення, тому закріплюються та переміщаються малими групами 2-го мотострілецького батальйону 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу з метою евакуації санітарних втрат.

На ще одній складній ділянці фронту, у місті Вовчанськ, ворог вирішив вивести окупаційне угруповання на нульові позиції та застосувати вогонь.

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"У Вовчанську противник здійснив заведення особового складу на передові позиції. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по району Агрегатного заводу", - йдеться у повідомленні.

Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

Ситуація на Харківському напрямку - що відомо

Нагадаємо, що віднедавна Сили оборони України покращили своє тактичне положення та відрізали окупантів від логістики в районі Липців на Харківщині. Ворожі війська перейшли в оборону.

Згодом повідомлялося, що це сталося через те, що ворожі сили, які перебували там із травня, втратили боєздатність. Щоб посилитися, окупанти перекидають туди бойовиків ПВК Вагнер і колишніх в'язнів.

Раніше стало відомо, що в районі населеного пункту Глибоке на півночі Харківської області противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях.

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