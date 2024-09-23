ЗСУ 'покришили' тисячі окупантів на Харківщині: названо втрати РФ з початку наступу

Українські захисники знищили тисячі одиниць ворожої техніки та ліквідували понад 16 тисяч окупантів, розповіли в ОТУ "Харків".

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В ЗСУ назвали втрати Росії від початку наступу у Харківській області / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 117 окрема бригада територіальної оборони

З початку наступу російських військ на півночі Харківської області, що розпочався в травні 2024 року, окупанти втратили понад 16 тисяч військових. Також знищено сотні одиниць техніки. Про це повідомило оперативно-тактичноге угруповання (ОТУ) "Харків".

З 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку українські захисники ліквідували 16 384 російських окупантів. Безповоротні втрати РФ складають 5 426 військових, а кількість поранених - 10 958 осіб.

За даними ОТУ "Харків", з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку було ліквідовано:

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143 танки (69 знищено і 74 пошкоджено);

(69 знищено і 74 пошкоджено); 211 бойових броньованих машин (134 знищено і 77 пошкоджено);

(134 знищено і 77 пошкоджено); 1464 одиниці автомобільної техніки (866 знищено і 598 пошкоджено);

(866 знищено і 598 пошкоджено); 762 артилерійські системи (212 знищено і 550 пошкоджено).

Крім цього, ЗСУ знищили 4 458 безпілотних літальних апаратів ворога різних типів. Також у Росії стало на 152 склади з боєприпасами менше.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Втрати України та РФ у війні - що відомо

За даними The Wall Street Journal, Росія та Україна внаслідок бойових дій втратили близько одного мільйона військових загиблими та пораненими. В Україні офіційно визнали 31 тисячу загиблих військових у лютому 2024 року, тоді як за конфіденційними даними, втрати можуть становити близько 80 тисяч загиблих і 400 тисяч поранених.

Росія востаннє повідомляла про свої втрати у вересні 2022 року (5 937 осіб), натомість західна розвідка оцінює втрати РФ в близько 200 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених. За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила близько 644 тисячі осіб.

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко назвав дані The Wall Street Journal про 80 тисяч загиблих українських військових завищеними. Він зазначив, що навіть цифра в 50 тисяч є приблизною. Костенко підкреслив, що точних даних про втрати немає, але за останні два роки офіційно визнано близько 19 тисяч загиблих.

Канадський OSINT-аналітик Naalsio повідомив, що після старту Курської операції Росія позбулась 106 одиниць військової техніки, водночас Україна втратила 71 одиницю техніки.

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