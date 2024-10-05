ДБР взялося за списки 'ухилянтів' голови Хмельницької МСЕК: що чекатиме чоловіків

Ухилянтів зі списків, які знайшли у керівниці МСЕК Хмельниччини, шукатиме ДБР.

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ДБР шукатиме ухилянтів зі списків, які знайшли у керівниці МСЕК Хмельниччини / Колаж: Главред, фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) в рамках досудового слідства розпочало перевірку списків "ухилянтів", які виявили під час обшуків у робочому кабінеті керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У списках містилися прізвища осіб та фіктивні діагнози. Про це повідомила речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, пише Суспільне.

За словами адвокатки Наталії Свірневської, слідчим необхідно знайти всіх осіб, згаданих у цих списках, і перевірити їх медичні діагнози.

"Треба буде встановлювати, правильний чи неправильний вказаний діагноз. Під час допиту повинні з'ясувати, чому людина звернулась у МСЕК. Можна перевірити, чи зверталась вона раніше за такою допомогою. Якщо доведуть, що діагноз неправильний, то будуть досліджуватися питання, як вдалось знайти людей, які погодились його встановити", - пояснила вона. відео дня

У разі доведення факту, що особа з даного списку має помилковий діагноз, встановлений з метою ухилення від мобілізації, їй може загрожувати кримінальна відповідальність згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Адвокат зазначила, якщо слідчі встановлять, що особи платили гроші за отримання діагнозу, що давав підстави для відстрочки або звільнення від служби в ЗСУ, такі дії можуть підпадати під статтю 369 Кримінального кодексу України. Вона передбачає штраф до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, а також позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

"Будуть з'ясовувати, чи їх змусили дати хабар, чи вони самі його пропонували. Від цього залежатиме не тільки кваліфікація, але й міра покарання", - додала Свірневська.

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю МСЕК та її сина в незаконному збагаченні. Під час обшуків у них вилучили майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах, серед яких 100 тисяч доларів знайшли у робочому кабінеті керівниці. Також знайдено підроблені медичні документи та списки "ухилянтів" із фіктивними діагнозами.

Також народний депутат Андрій Одарченко, ймовірно, втік за кордон, оскільки його підозрюють у спробі дати хабар високопосадовцю Державного агентства відновлення. Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що нардеп міг виїхати через Закарпатську область.

Як повідомляв Главред, Офіс Генерального прокурора України готує матеріали для екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, підозрюваного у нападі на військового, який незаконно втік за кордон. Як зазначено в повідомленні, співпраця з іноземними органами дозволила встановити місцеперебування Дмитрука.

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