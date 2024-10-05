Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ДБР взялося за списки "ухилянтів" голови Хмельницької МСЕК: що чекатиме чоловіків

Руслана Заклінська
5 жовтня 2024, 19:46
98
Ухилянтів зі списків, які знайшли у керівниці МСЕК Хмельниччини, шукатиме ДБР.
ДБР взялося за списки 'ухилянтів' голови Хмельницької МСЕК: що чекатиме чоловіків
ДБР шукатиме ухилянтів зі списків, які знайшли у керівниці МСЕК Хмельниччини / Колаж: Главред, фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) в рамках досудового слідства розпочало перевірку списків "ухилянтів", які виявили під час обшуків у робочому кабінеті керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У списках містилися прізвища осіб та фіктивні діагнози. Про це повідомила речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, пише Суспільне.

За словами адвокатки Наталії Свірневської, слідчим необхідно знайти всіх осіб, згаданих у цих списках, і перевірити їх медичні діагнози.

"Треба буде встановлювати, правильний чи неправильний вказаний діагноз. Під час допиту повинні з'ясувати, чому людина звернулась у МСЕК. Можна перевірити, чи зверталась вона раніше за такою допомогою. Якщо доведуть, що діагноз неправильний, то будуть досліджуватися питання, як вдалось знайти людей, які погодились його встановити", - пояснила вона.

відео дня

У разі доведення факту, що особа з даного списку має помилковий діагноз, встановлений з метою ухилення від мобілізації, їй може загрожувати кримінальна відповідальність згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Адвокат зазначила, якщо слідчі встановлять, що особи платили гроші за отримання діагнозу, що давав підстави для відстрочки або звільнення від служби в ЗСУ, такі дії можуть підпадати під статтю 369 Кримінального кодексу України. Вона передбачає штраф до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, а також позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

"Будуть з'ясовувати, чи їх змусили дати хабар, чи вони самі його пропонували. Від цього залежатиме не тільки кваліфікація, але й міра покарання", - додала Свірневська.

  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР

Що таке МСЕК?

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Резонансні справи в Україні - останні новини

Нагадаємо, 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю МСЕК та її сина в незаконному збагаченні. Під час обшуків у них вилучили майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах, серед яких 100 тисяч доларів знайшли у робочому кабінеті керівниці. Також знайдено підроблені медичні документи та списки "ухилянтів" із фіктивними діагнозами.

Також народний депутат Андрій Одарченко, ймовірно, втік за кордон, оскільки його підозрюють у спробі дати хабар високопосадовцю Державного агентства відновлення. Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що нардеп міг виїхати через Закарпатську область.

Як повідомляв Главред, Офіс Генерального прокурора України готує матеріали для екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, підозрюваного у нападі на військового, який незаконно втік за кордон. Як зазначено в повідомленні, співпраця з іноземними органами дозволила встановити місцеперебування Дмитрука.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Хмельницький ДБР новини Хмельницького
Реклама

Головне за день

Більше
Армія Лукашенка складе зброю: у Раді хочуть перенести війну на територію РБ

Армія Лукашенка складе зброю: у Раді хочуть перенести війну на територію РБ

19:16Україна
Україну накриє циклон Finny: у яких областях похолодає і будуть дощі з грозами

Україну накриє циклон Finny: у яких областях похолодає і будуть дощі з грозами

18:50Синоптик
У розвідці назвали нову ціль РФ: ворог перекидає резерви і йде на штурм

У розвідці назвали нову ціль РФ: ворог перекидає резерви і йде на штурм

18:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Прислала в Москву: Алла Пугачова попрощалася зі своїм другом

Прислала в Москву: Алла Пугачова попрощалася зі своїм другом

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Скорпіонам - безпідставне звинувачення, Тельцям - хвиля удачі

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Скорпіонам - безпідставне звинувачення, Тельцям - хвиля удачі

Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

Що не так на картинці: лише 1% найрозумніших знайде правильну відповідь

Що не так на картинці: лише 1% найрозумніших знайде правильну відповідь

Усі будуть в захваті: кухар розповів найсмачніший рецепт солянки

Усі будуть в захваті: кухар розповів найсмачніший рецепт солянки

Останні новини

20:22

Карма діє: росіянин, який стратив українських бійців у Вовчанську – у полоні ЗСУ

19:46

ДБР взялося за списки "ухилянтів" голови Хмельницької МСЕК: що чекатиме чоловіківФото

19:16

Армія Лукашенка складе зброю: у Раді хочуть перенести війну на територію РБВідео

18:50

Україну накриє циклон Finny: у яких областях похолодає і будуть дощі з грозами

18:43

Байден стурбований діями Трампа, якщо йому "не сподобається" результат виборів у США

Ізраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому СходіІзраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому Сході
18:20

У розвідці назвали нову ціль РФ: ворог перекидає резерви і йде на штурмВідео

17:53

Неймовірний смак не залишить нікого байдужим: як приготувати бешбармак з куркою та свининоюВідео

17:44

РФ отримала не лише зброю: у ЦПД пояснили, що війська КНДР роблять на Донеччині

17:20

В ОП жорстко відреагували на "витік" про "гарантії" Україні в обмін на території – ЗМІ

Реклама
16:38

Членство в НАТО в обмін на території: Україні пропонують "німецьку модель" миру - FT

16:23

Загибель комбата 123-ї бригади: у ЗСУ заявили про "проблеми у військовому колективі"

15:58

Снарядну дружбу Путіна і Кім Чен Ина можна розбити: у ЗСУ назвали спосіб

15:44

Окупанти самі збили свій літак біля Костянтинівки – ЗМІ

15:16

Оживе напівмертва квітка: як реанімувати орхідею без мохуВідео

15:15

У шість разів більша за розмірами за Землю: вчені виявили дивну планету

15:14

"Країна-ізгой": в Індії жорстко попередили РФ щодо застосування ядерної зброїВідео

15:09

Експерт назвала дешевий засіб, який назавжди усуває плісняву в оселі: у чому секрет

14:44

Війська РФ "хочуть" узяти райони Харкова під вогневий контроль, очікується загострення

14:21

Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

13:43

Етикет проти зливи: як правильно користуватися парасолькоюВідео

Реклама
13:39

"Треба протриматися приблизно місяць": названо прогноз подальших подій у війні

13:37

ЗСУ попали прямо в яблучко: СУшка РФ вартістю $50 млн "доліталася" на Донбасі

13:29

ЗСУ уразили 3 командних пункти армії РФ: деталі влучних ударів

12:52

"Маємо чітку стратегію": Зеленський назвав дві речі, які здатні зупинити агресію РФВідео

12:07

Плани Путіна після захоплення Вугледара: у розвідці Британії назвали "цілі"

12:04

РФ все частіше запускає дрони невстановленого типу: у Повітряних силах розповіли деталі

11:45

Росія іде під воду: в Алтайському краї величезний потік води прорвав дамби

11:31

Що робити з жоржинами восени: 10 правил вирощування шикарної квіткиВідео

11:00

Знайти панду за 5 секунд зможуть лише одиниці: надзвичайно складна загадка

10:33

У Лаврова зробили цинічну заяву про ядерну зброю і "накинулися" на США

10:20

Успішна наступальна операція: ЗСУ дещо просунулись в Харківській області - ISW

09:40

Кім Чен Ин "тягне" Путіна, але РФ провалить два головні завдання - The Times

09:32

Що покласти в лунку при посадці лілії восени: секретна добавка забезпечить пишне цвітінняВідео

08:57

Влупили по найціннішому: дрони атакували кілька підприємств у РФ - де влучили

08:50

На Заході змінилося ставлення до ядерних погроз Путіна - Time

08:25

З манатками в Україну: велика кількість жителів Курщини захотіли переселитися

07:43

Вони - майбутнє України: Залужний виступив проти зниження мобілізаційного віку

05:58

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Скорпіонам - безпідставне звинувачення, Тельцям - хвиля удачі

05:35

Що буде з курсом до кінця року та чи варто купувати долари просто зараз - прогноз

05:03

Язик зламати можна: яке найдовше ім'я та прізвище в Україні - понад 100 буквВідео

Реклама
04:30

Усі будуть в захваті: кухар розповів найсмачніший рецепт солянкиВідео

04:01

В України можуть виникнути проблеми з використанням нових авіабомб від США

03:00

Знають не всі водії: яку кнопку в авто не варто натискати під час дощу

02:00

Прислала в Москву: Алла Пугачова попрощалася зі своїм другом

01:30

Біженців з України менше на 2 млн: демограф здивував несподіваним розкладомВідео

01:00

Що не так на картинці: лише 1% найрозумніших знайде правильну відповідь

04 жовтня, п'ятниця
23:40

Частина чоловіків не зможе отримати бронь: Кабмін посилив вимоги до військовозобов'язаних

23:00

Деякі території будуть окуповані: Столтенберг заявив про вступ України до НАТО

22:45

РФ провокує Лукашенка: в ЦПД пояснили, чому російських дрон залетів в Білорусь

22:23

Вигоріли таємничі контейнери: ЗМІ розкрили "болючі" наслідки атаки на аеродром РФФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти