Глава Міноборони Британії про війну з РФ: ЗСУ можуть вибити окупантів з Донбасу

Володимир Зеленський і Бен Уоллес / скріншот

Великобританія показує своє лідерство в питаннях підтримки України в частині зброї, фінансів і санкцій, сказав президент України Володимир Зеленський у п'ятницю в ході зустрічі з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом.

"Цінуємо таку дійсно справжню, об'єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять в дію. Вдячний в цілому Великобританії, уряду, прем'єр-міністру. Ми часто спілкуємося з Борисом Джонсоном, знаю, що на рівні міністрів такий же теплий контакт. Війна - це великий прояв того, хто наші справжні друзі", - цитує главу держави прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що вдячний за справжню об'єднану роботу між Україною та Британією.

У замітці до відео Зеленський зазначив, що "зброя, фінанси, санкції – три речі, в яких Великобританія послідовно показує своє лідерство в підтримці України".

Також Зеленський подарував Уоллесу в рамці Поштові марки і конверт "російський військовий корабель... Все!".

У свою чергу, Уоллес зазначив, що бачить багато спільного в нашій історії. "Ми бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що режим на рівні колапсу в тому, що стосується військової потужності. Вони також на межі виснаження", - сказав він про Росію.

Нагадаємо, раніше представники британської розвідки провели аналіз і прийшли до висновку, що еліта російської армії (повітряно-десантні війська) зазнала в Україні цілу низку великих невдач.

В першу чергу-провалом закінчився наступ РФ на Київ через Гостомель в березні. Там російські десантники так не зуміли захопити місцевий аеродром. Іншою великою невдачею ВДВ стала їхня поразка в районі переправи в Білогорівці та в жорстких під Ізюмом (Харківщина).

Пізніше агентство Associated Press з посиланням на власні джерела повідомлялося, що американська розвідка недооцінила "здатність до спротиву " України та українців в умовах нападу Росії.

Прим цьому директор Національної розвідки США Авріл Хейнс (Director of National Intelligence) стверджувала - що Національна рада з розвідки (National Intelligence Council) активно оцінює і ретельно аналізує такі фактори російсько-української війни як "воля до боротьби" і "здатність до боротьби". Хейнс сказала, що обидва такі показники досить складні для ефективного аналізу, але фахівці розглядають різні методології.

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