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Глава МАГАТЕ покинув територію Запорізької АЕС: перші результати

1 вересня 2022, 19:20

Глава МАГАТЕ заявив, що місії за кілька годин роботи на Запорізькій АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації.

Запорізька АЕС, місія МАГАТЕ
Місія МАГАТЕ / УНІАН, Twitter

Голова Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі покинув територію Запорізької атомної електростанції.

Повідомляється, що разом з Гроссі територію захопленої атомної станції покинули кілька представників місії.

Повідомляється, що Гроссі вже не було на території станції станом на 18:00.

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"Разом з ним зі станції виїхала більшість членів делегації. В даний час на ЗАЕС залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання і продовжать роботу на станції", - йдеться в повідомленні "Енергоатома".

Також в "Енергоатомі" зазначили, що вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня.

МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

У зв'язку із загостренням на Запорізькій АЕС в останні тижні українська сторона зажадала візиту місії МАГАТЕ для розрядки ситуації. Протягом декількох днів до цього територія станції піддавалася обстрілу, в серпні вперше були зупинені всі енергоблоки.

Крім цього, Україна розраховувала на демілітаризацію ЗАЕС за підсумками візиту експертів МАГАТЕ, а також на те, що станція перейде під повний українських контроль. Через російські провокації та обстріли залишається загроза атомної катастрофи.

Окупанти обстріляли Енергодар перед приїздом місії МАГАТЕ

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

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