Загибель комбата 123-ї бригади: у ЗСУ заявили про "проблеми у військовому колективі"

У 123-й бригаді розповіли про смерть командира 186-го окремого батальйону Ігоря Гриба.

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Бійці 123-ї бригади ТрО / Колаж: Главред, Фото: Facebook/123brigadatro

Триває службове розслідування за фактом загибелі командира 186-го окремого батальйону Ігоря Гриба, повідомляє прес-центр 123-ї бригади тероборони ЗСУ.

"Мусимо повідомити інформацію з приводу смерті військовослужбовця нашої бригади, командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба. Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який дбав про особовий склад і не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Світла пам'ять воїну-захиснику, співчуття рідним і близьким військовослужбовця", - ідеться в повідомленні 123-ї бригади у Facebook.

Як зазначається, обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з'ясовуються, проводиться службове розслідування.

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"Про бойовий шлях нашої бригади та про її військовослужбовців, які з перших днів війни стали на захист своєї країни, відомо чимало. Особовий склад бригади брав безпосередню участь у визволенні Миколаївщини та Херсонщини, а з листопада 2022 року виконував бойові завдання із захисту узбережжя річки Дніпро та островів Херсонської області", - зазначено в повідомленні.

У 123-й бригаді додали, що керівництву бригади та командуванню потрібен час, щоб розібратися в тих обставинах, які склалися у військовому колективі, і "вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань. Будемо надалі інформувати".

Похорон Ігоря Гриба / thegard.city

Що відомо про ситуацію у 123-й бригаді ТрО

У Виконавчому комітеті Первомайської міської ради повідомили, що комбат Ігор Гриб загинув під час виконання службових обов'язків із забезпечення оборони України.

Як повідомляв Канал 24, що військовий нібито "застрелився" після того, як близько сотні військовослужбовців 123 бригади ТрО могли відмовитися виконувати завдання і покинули військову частину.

За повідомленням Суспільного, близько сотні військовослужбовців 123 бригади ТрО відмовилися виконувати бойове завдання в Донецькій області та самовільно покинули військову частину. Пізніше вони вийшли на мітинг у Вознесенську, щоб "привернути увагу до недостатньої підготовки бійців", а також до недостачі озброєнь.

Бійці 123-ї бригади ТрО / Валентина Гурова/suspilnemykolaiv

Начальник управління психологічної підтримки персоналу командування сил ТРО Олександр Пухальський каже, що зброєю та військовою технікою підрозділ повністю укомплектований. А вчинок бійців передбачає кримінальну відповідальність, якщо вони своєчасно не повернуться у військову частину до товаришів по службі.

Що відомо про 123-ю бригаду ТрО 123 ОБр ТрО, (в/ч А7052) - формування Сил територіальної оборони Збройних сил України в Миколаївській області. Бригада перебуває у складі Регіонального управління "Південь" Сил ТрО. Після початку вторгнення російських військ на територію України 2022 року воїни 123-ї ОБрТрО захищали Миколаїв і Миколаївську область. Бійці ТрО взяли активну участь в обороні аеродрому "Кульбакине". Підрозділи 123-ї ОБрТрО брали участь у визволенні Баштанки та спільно з іншими підрозділами сил оборони України в боях на Херсонщині, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони вийшли з Вугледара, офіційно повідомили 2 жовтня в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Підрозділи були виведені з міста для того, щоб зайняти нові оборонні позиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупація Вугледара не призведе до критичної ситуації, вважає командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко. Однак ворог продовжує вести повзучий наступ і незабаром спробує досягти нових просувань на полі бою.

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