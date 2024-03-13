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Герасимова могли звільнити з Генштабу Росії - ЗМІ

Яна Ставська
13 березня 2024, 16:03
Герасимов фактично керував окупантами ще з 2014 року.
Герасимов, Путін
У Герасимова знайшовся наступник / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Російського генерала Валерія Герасимова, який командував окупаційними військами в Україні з початку повномасштабного вторгнення, могли змінити, пише видання SOTA.

Журналісти посилаються на проєкт постанови федерального уряду, який замість Герасимова мав узгодити виконувач обов'язків начальника Генштабу генерал-полковник Віктор Позніхір.

"Раніше главою Генштабу був Валерій Герасимов. З якої причини з'явився його т.в.о. - невідомо. З огляду на те, що на порталі опубліковано проєкт документа, навряд чи може йтися про відпустку Герасимова: до моменту узгодження постанови відпустка мала б уже закінчитися", - зазначає видання.

відео дня

Востаннє Герасимов фігурував у новинах 26 лютого - тоді він брав участь у низці нагородженні російських військовослужбовців.

Судячи з публікацій у пропагандистських ресурсах, 19 лютого цього року Путін присвоїв Позніхіру нове звання - генерал-полковника. Донедавна Позніхір обіймав посаду першого заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу. До цього ймовірний наступник Герасимова лякав росіян підготовкою Заходу до "раптового ядерного удару" по Росії.

Хто такий Валерій Герасимов

Валерій Герасимов - російський воєначальник. Начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони РФ з 9 листопада 2012 року.

Герасимова називають головним організатором війни на сході України. Його підозрюють у скоєнні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку; активний учасник тимчасової окупації Криму РФ 2014 року.

Перебуває під санкціями в ЄС, Канаді та Україні, пише Вікіпедія.

Останні новини щодо Герасимова

Ще в липні 2023 року британська розвідка писала про невдоволення російських офіцерів у МО діями міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Ситуація особливо проявилася у зв'язку зі звільненням генерала Івана Попова, який командував 58-ю армією російських загарбників на Запорізькому напрямку. Попова звільнили у зв'язку з критикою Шойгу, а не через невдачі окупантів.

А в жовтні 2023 року з'явилася інформація, що СБУ ледь не знищила начальника Генштабу РФ. Сам Герасимов тоді врятувався, але ударом "задвохсотилися" кілька командирів.

Чутки про звільнення Герасимова ходили ще торік улітку. Daily Mail пов'язувала це з чистками Путіна у вищому керівництві РФ і його спробою відновити повний контроль.

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новини Росії війна в Україні війна Росії та України Валерій Герасимов
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