'Загроза просування ворожих підрозділів': Сирський розкрив ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною.

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Сирський відвідав лінію фронту / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що відвідав район операції на напрямку, де противник проводить активні бойові дії.

"Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків. Після детального аналізу і оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту", - зазначив він у Telegram.

В цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.

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"Водночас, імовірно внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась. Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів", - повідомив Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що за два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що ЗСУ змогли просунутись на одному з напрямків фронту. В ISW зазначають, що росіяни припинили своє просування в районі насленого пункту Іванівське на Бахмутському напрямку. Позиційні бої тривали на кількох напрямках відносно Бахмута.

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