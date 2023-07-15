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У Міноборони РФ серйозно незадоволені Шойгу і Герасимовим – розвідка Британії

Андрій Ганчук
15 липня 2023, 14:51 оновлено 15 липня, 14:55
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Командувача 58-ї окупаційної армії агресора РФ генерала Івана Попова звільнили не через невдачі загарбників, а через критику Сергія Шойгу, пишуть розвідники.
Пригожин, Шойгу, Герасимов
У Міноборони все більше незадоволені Шойгу, а риторика звільненого Попова перегукується зі словами Пригожина - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

У Міністерстві оборони окупантів Росії посилюється невдоволення офіцерів діями керівника відомства Сергія Шойгу і глави Генштабу Валерія Герасимова. Ситуація особливо проявилася у зв'язку зі звільненням генерала Івана Попова, який командував 58-ю армією російських загарбників на Запорізькому напрямку. Попова звільнили у зв'язку з критикою Шойгу, а не через невдачі окупантів. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

В розвідці Британії проаналізували звільнення Попова і дійшли висновку, що його відставка пов'язана не з поганими результатами російських окупантів на полі бою, а у зв'язку з критикою Шойгу.

На думку фахівців, заяви Попова вказують на серйозне невдоволення офіцерів керівництвом Міноборони РФ. Його риторика перегукується із заявами ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина.

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"Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Герасимова", - підкреслюється в повідомленні.

Бунт у Росії

Директор аналітичного центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов вважає, що в разі палацового перевороту в Росії, які може перерости у смуту, осередком сепаратизму можуть стати чотири регіони – Татарстан, Дагестан, Чечня та Інгушетія.

Президент Володимир Зеленський сказав, що директор Кремля Володимир Путін настільки слабкий, що вже не може захистити і регіони Росії. За його словами, не треба дивуватися, якщо, наприклад, Кадиров або Пригожин пройдуть маршем у Кремль.

Російський політтехнолог Марат Гельман зробив прогноз, згідно з яким режим Путіна впаде після того, як прапор України буде у Севастополі. На його думку, правлячий клас у Росії влаштує бунт вже на початку вересня.

Інші новини:

Міноборони РФ Сергій Шойгу Валерій Герасимов британська розвідка
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