У Міноборони РФ серйозно незадоволені Шойгу і Герасимовим – розвідка Британії

Командувача 58-ї окупаційної армії агресора РФ генерала Івана Попова звільнили не через невдачі загарбників, а через критику Сергія Шойгу, пишуть розвідники.

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У Міноборони все більше незадоволені Шойгу, а риторика звільненого Попова перегукується зі словами Пригожина - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

У Міністерстві оборони окупантів Росії посилюється невдоволення офіцерів діями керівника відомства Сергія Шойгу і глави Генштабу Валерія Герасимова. Ситуація особливо проявилася у зв'язку зі звільненням генерала Івана Попова, який командував 58-ю армією російських загарбників на Запорізькому напрямку. Попова звільнили у зв'язку з критикою Шойгу, а не через невдачі окупантів. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

В розвідці Британії проаналізували звільнення Попова і дійшли висновку, що його відставка пов'язана не з поганими результатами російських окупантів на полі бою, а у зв'язку з критикою Шойгу.

На думку фахівців, заяви Попова вказують на серйозне невдоволення офіцерів керівництвом Міноборони РФ. Його риторика перегукується із заявами ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина.

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"Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Герасимова", - підкреслюється в повідомленні.

Бунт у Росії

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