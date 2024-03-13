Тисячі ракет по території Росії: експерт назвав сценарій війни США і Москви

Окупанти агресора Росії навчилися воювати у війні проти України, тому в одному аспекті проти НАТО в них буде перевага, вважає Олександр Кочетков.

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США готові до війни з Росією в повітрі - Кочетков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН, Офіс президента

Сполучені Штати Америки готові до війни з Росією далекобійними засобами. Вони здатні завдати по російській території удару тисячами ракет. Перевага буде і в авіації. Проте у контактних боях перевагу отримають уже росіяни, які навчилися воювати в Україні. Про це заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в повітрі та на морі Росія нічого не зможе протиставити Заходу. Тому Штати абсолютно готові до дистанційної війни з росіянами.

"Дистанційно – США абсолютно готові. За допомогою України Штати перевірили всі свої засоби ураження, системи залпового вогню, авіацію, розвідку, супутники, все, що потрібно для дистанційного удару, ракети – все це працює і є дуже надійним. США надають нам одиничні екземпляри, але раптом що вони можуть випустити декілька тисяч ракет майже одночасно по території Росії. І практично всі ці ракети влучать у цілі, бо протиракетна і протиповітряна оборона Росії не така, щоб стримати масований удар ракетним озброєнням. Американська авіація, звісно, буде втрачатися в такому зіткненні, але вона точно буде переважати російську. Вже зрозуміло, що на морі Росія не зможе нічого протиставити країнам НАТО, бо вона нічого не може зробити з Україною, яка навіть не має свого флоту, але успішно знищує російський флот", - вважає Кочетков.

Утім, у контактному військовому протистоянні перевага буде вже у російських окупантів, які навчилися воювати в боях з армією України.

"А от у контактному бою, на позиціях перевагу буде мати Росія. У ближньому бою з безпілотниками, бронетехнікою, новою тактикою все буде інакше: все це натівці спостерігають, але практичного досвіду застосування не мають. Тут Росія буде, безумовно, переважати, бо ЗСУ – це найкращий вчитель. Ми таки навчили росіян битися по-справжньому", - наголосив Олександр Кочетков.

Дивіться відео, в якому Кочетков зробив прогноз щодо сценарію війни РФ і США:

Війна Росії проти НАТО

Шеф Пентагону Ллойд Остін назвав імовірним сценарій військового зіткнення НАТО з Росією в разі поразки України. Якщо так станеться, Москва нападе вже на країни Балтії - Латвію, Естонію та Литву.

Росія знає, які для неї будуть наслідки, якщо Кремль застосує ядерну зброю, сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. За його словами, риторика Путіна - це психологічний тиск.

Якщо Росія нападе на Латвію, Литву, Естонію або Фінляндію, по її території буде завдано ракетних ударів, вважає військовий експерт Валентин Бадрак. На думку аналітика, тоді буде нелінійна війна, якої боїться Путін.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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