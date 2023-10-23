'Герасимов під прицілом': СБУ ледь не знищила начальника Генштабу РФ - WP

СБУ отримала розвідувальні дані про важливі російські об'єкти, що дозволило завдати ударів, які вбили кількох командирів.

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СБУ ледь не знищила Герасимова / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: Telegram-канал Baza

Служба безпеки України завдяки отриманим розвідувальним даним ледь не знищила російського начальника Генерального штабу Валерія Герасимова, який у той час перебував на фронті.

"Нові можливості української розвідки довели свою цінність з самого початку війни. Наприклад, СБУ отримала розвідувальні дані про важливі російські об'єкти, що дозволило завдати ударів, які вбили кількох командирів і ледь не влучили у високопоставленого російського офіцера Валерія Герасимова", - повідомили у The Washington Post з посиланням на джерела.

У матеріалі йдеться, що можливості СБУ зросли завдяки допомозі ЦРУ, яке, починаючи з 2015 року, витратило десятки мільйонів доларів на перетворення українських спецслужб радянського зразка на потужних союзників у боротьбі проти Москви.

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Нагадаємо, що розвідка Британії повідомила, що у Міноборони РФ серйозно незадоволені Шойгу і Герасимовим. Командувача 58-ї окупаційної армії агресора РФ генерала Івана Попова звільнили не через невдачі загарбників, а через критику Сергія Шойгу.

Росіяни висміяли першу появу Герасимова після бунту Пригожина. Керівника російського Генштабу випустили на публіку вперше за понад два тижні, але росіяни таку його появу підняли на сміх.

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